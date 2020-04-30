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Истерики, драки и подставы: на ТНТ выйдет самый скандальный выпуск проекта «Солдатки»

Непростые условия и отношения в первом армейском реалити отражаются на эмоциях участниц.

Истерики, драки и подставы: на ТНТ выйдет самый скандальный выпуск проекта «Солдатки»
Кадр из шоу "Солдатки". Телеканал ТНТ

Уникальный проект телеканала ТНТ и Министерства обороны РФ в самом разгаре. И впереди телезрителей ждут нешуточные страсти и эмоции. Эмоционально раскаленная до предела Алина Бош оказывается не допущенной до стрельб, и ее дальнейшее пребывание на проекте под вопросом.

Алина Бош. Кадр из шоу "Солдатки"
Алина Бош. Кадр из шоу «Солдатки», телеканал ТНТ

Старшина Заиченко и рядовой Борисова подставляют весь коллектив во время сдачи норматива по сборке автомата. Бессонная ночь доводит девушек до идеи побыстрее сместить Заиченко с позиции старшей по званию.

Кадр из шоу "Солдатки"
Кадр из шоу «Солдатки», телеканал ТНТ

Впервые на проекте на горизонте у солдаток – увольнение. Только вот порадоваться на свободе придется далеко не всем. У Разумовской день рождения как раз совпал с днем увольнения, только очень велика вероятность, что проведет этот двойной «праздник» девушка в казарме.

Первое воскресенье мая на ТНТ – день «Солдаток». Все выпуски от начала и до настоящего момента, а также две премьерные серии, можно будет смотреть 3 мая начиная с 12 часов.

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