Вот это поворот: холостяк Криворотов познакомит претенденток на свое сердце с бывшей девушкой

Непростое испытание приготовил для претенденток на свое сердце холостяк Антон Криворотов. В новом выпуске, который зрители увидят на ТНТ уже в грядущее воскресенье, 3 мая, четырем финалисткам седьмого сезона шоу предстоит самое сложное – поездка в Саратов, где молодой человек познакомит каждую из девушек со своей родней. Барбара Пино, Лиза Адаменко, Анастасия Ковалева и Дарья Хаитметова лично встретятся с бабушкой Антона – женщина растрогает каждую из невест до слез.

Самым же неожиданным станет для конкурсанток диалог с бывшей возлюбленной Криворотова Еленой. Именно первая любовь стоматолога озвучит свое окончательное мнение по поводу каждой из участниц. Некоторые слова немало удивят главного героя. Елена расскажет, кто из финалисток подходит врачу больше всего. Кроме того, станет ясно, почему одна из фавориток Антона устроила истерику прямо во время съемки.