Шоу «Закрытый мир»: знаете, какую помощь от государства получают жители Европы, Азии, США, России и других стран

Герои международного реалити-шоу рассказали, как выживают в своих странах на карантине.

Недавно на видеоплатформе Premier прошла премьера международного реалити-шоу «Закрытый мир», созданного усилиями команды Comedy Club Production.

Фишка проекта

Идея заключается в том, что шесть жителей разных точек планеты рассказывают о том, как проводят время на карантине. Кто-то из них готовится стать матерью, другой участник шоу живет с двумя женщинами сразу, третий делится кадрами из семейного архива, изображающего день рождения его сына.

Всю свою жизнь в условиях пандемии герои Интернет-проекта снимают на смартфоны и отправляют кадры организаторам проекта.

Как рассказали нам продюсеры шоу Гарик Рудник и Армен Оганян, участники – это их друзья и друзья друзей. Никакого специального кастинга для участия в нем они не проходили.

Идея такого реалити-шоу возникла после того, как Гарик и Армен пообщались с одним из своих товарищей и стали размышлять над тем, как по-разному, но в то же время одинаково люди переживают испытание самоизоляцией. Как говорится: «Мы разные, но мы вместе».

Продюсеры уверены, что шоу будет интересно зрителям, потому что они почувствуют к героям симпатию. К тому же никто не отменял эффект идентификации, когда человек по ту сторону экрана сравнивает себя с персонажем фильма, а в данном случае – реалити-шоу. Вот, мол, этот герой сильно переживает за все происходящее – так же, как и я.

Мы поговорили с персонажами проекта о насущном – о том, как государство помогает или не помогает им справляться с финансовыми трудностями.

Ксения из Франции: «Сейчас важно не допустить кризиса в стране»

Ксения отметила, что государство возмещает компаниям 80% от зарплаты, выплаченной работникам, оформленным по долгосрочному контракту. Поскольку ее муж Бенжамин таким образом работает в муниципальном серф-клубе, он продолжает получать свою положенную зарплату.

Индивидуальным же предпринимателям выплачивается по 1500 евро (120. 073 рублей) каждому, а всего же это около 1.3 млрд евро из бюджетных денег.

По словам Ксении, подобные финансовые выплаты помогут заплатить налоги и не обанкротиться.

Также ежемесячная премия в размере 1000 евро (80 048 рублей) станет хорошим подспорьем для представителей сфер, находящихся в зоне риска: медицинских сотрудников, лиц, ответственных за вывоз мусора, работников магазинов. Кроме того, государство выделило деньги на закупку масок медицинским сотрудникам.

«Кроме того, обещали помочь студентам и бедным семьям, но пока не говорили как. Еще власти помогут компаниям, чтобы они не потеряли налоговые поступления, — говорит Ксения. — Сейчас важно не допустить кризис в стране. Нам говорили, что с момента окончания карантина выдадут маски для работников и посетителей мэрии».

По словам Ксении, большой материальный ущерб семье не нанесен, так как Бенжамин продолжает получать зарплату.

Только вот тяжело психологически, поскольку приходится жить в особом режиме: аккуратно делать покупки, не видеть свою семью из России. Да и супруг Ксении не сможет присутствовать при родах, как она того хотела.

«Так как мы ничего кроме еды не потребляем сейчас, нам хватает зарплаты Бенжамина. Для малышки все успели купить заранее. Но подушка безопасности тоже есть», — резюмировала Ксения.

Рита из Бангкока: «Все могло бы быть и лучше»

Рита из Бангкока рассказала, что все платежи по ипотеке государство перенесло до сентября, сроки платежи за аренду и кредиты – до ноября.

Работодатели Таиланда должны выплачивать 75% от зарплаты неуволенным работникам, даже если те просто сидят дома. Пособия в Бангкоке также не платятся.

«Если говорить о материальном, физическом и моральном аспекте, то все могло бы быть и лучше, — поясняет Рита. – Сейчас все похоже на выживание, а хочется просто жить. На ближайшее время средств нам хватит, но все зависит от того, надолго ли мы не имеем возможности зарабатывать деньги». К слову, Рита участвует в реалити-шоу не в первый раз. Она уже принимала участие в романтическом проекте «План Б» на канале ТНТ, в котором дошла до финала.

Джонни из Лос-Анджелеса: «У меня только приобретения от вируса»

По словам Джонни из Лос-Анджелеса, жителям Соединенных Штатов дают различные кредиты для малых бизнесов, простым людям, как могут, помогают различные программы от государства.

Сначала единоразово приходят президентские деньги, потом каждые две недели на платежную карту поступает выплата, которую прислало правительство.

«Ну и можно подавать заявки на разные бонусы. Но там существуют определенные условия, которые подходят не всем. Мне, например, отказали в одной. Сказали, что раз у меня есть уже эта карта, то ничего сверх нее мне не положено. А всем тем, у кого есть бизнес, на хороших условиях выдают почти беспроцентную сумму, чтобы было, на что существовать и выплачивать сотрудникам какие — то деньги!» – поясняет Джонни.

Как утверждает Джонни, лечение больных коронавирусом оплачивается государством. Хотя сам тест на определение вируса стоит около 1000$ (73.689 рублей)

Сам герой, кстати, не впадает в депрессию по поводу сложившейся ситуации, а философски смотрит на жизнь.

«Лично я не считаю, что получил какой — либо ущерб. У меня каждый день не хватает времени на все дела. Этот период нужно использовать с умом, развиваться, чтобы уже после карантина выйти на другой уровень. Стать более профессиональным, интересным, умеющим больше, чем раньше. Поэтому лично я могу говорить только о приобретениях».

Джонни признается, что его личные средства уже подходят к концу, но жить пока можно. Просто хочется работать, а энергии много.

Роман из Москвы: «Для меня служба в армии была проще»

Роман – индивидуальный предприниматель. Признается, что пока не ощутил большого материального ущерба от коронавируса, а вот психологический оценить гораздо сложнее.

«Но я его чувствую каждый день, — признается Роман. — Для меня служба в армии была гораздо проще, чем эти ограничительные меры. Подушка безопасности у меня есть, и денег на ближайшее время хватит».

Артур из Израиля: «Государство выделило 20 миллиардов шекелей на большой и маленький бизнес»

— Как страна, в которой вы живете, помогает вам материально?

— Израиль пытается все время чем-то помочь, но есть большие проблемы с индивидуальными предпринимателями (которым я являюсь) – в прошлом месяце я получил 60% от моей последней зарплаты. Государство посчитало за последние полгода мою прибыль и из этой усредненной суммы выделило процент.

— Как в вашей стране помогают бизнесу?

— Не знаю подробностей, но знаю, что выделили очень много денег – около 20 миллиардов шекелей — на помощь маленькому и большому бизнесу.

— Как пандемия повлияла на ваше материальное состояние?

— Я не чувствую, что вирус нанес мне какой-то ощутимый ущерб. Этот карантин дал мне время заняться своими делами, рисовать, думать, что я хочу делать дальше.

Финансового ущерба я в принципе не понес, потому что у меня были деньги в банке. Правда, у меня еще есть ипотека, и банк на три месяца отложил выплаты, но теперь по истечении этого срока я буду платить больше денег ежемесячно.

В остальном я надеюсь, что мы найдем проекты и работу, может быть, придется взять еще какую-то подработку, не связанную с миром искусства.

— Есть ли у вас финансовая подушка безопасности?

— Накоплений у меня никогда не было. Я не тот человек, который умеет копить, я люблю жить сейчас и если я хочу что-то, то куплю это сейчас.

Я человек, которому нужно вдохновение – я люблю тратить деньги. Поэтому накоплений никаких нет, хотя если бы у меня была нормальная зарплата, с которой я каждый месяц мог бы откладывать деньги, то я, конечно бы, это делал.

Заключительная фраза Артура в принципе актуальна для многих россиян. Денег нет, но вы держитесь!