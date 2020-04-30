«Почему ты выбрал гадость?»: Гузеева резко отреагировала на подарок мужа

Ведущая вспомнила случай из прошлого во время эфира «Давай поженимся!».

Лариса Гузеева вспомнила в эфире шоу «Давай поженимся!», как ее муж ресторатор Игорь Бухаров прогадал с подарком для нее на 8 марта. Мужчина не потрудился узнать лучше, о чем мечтает его жена и, впопыхах забежав в ближайший магазин, приобрел там комплект, который ему посоветовали продавцы.

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«Он мне купил бордовую сумку, бордовые с тупым носом полуботиночки, которые укорачивают ногу и делают ее свинячьей, и бордовый вдовий шарф», — поведала эмоционально ведущая.

После этого Гузеева устроила благоверному настоящий допрос, спрашивая его видел ли он хоть раз супругу хоть в чем-то из этого. Тот честно признался, что никогда, однако то, что подарок дурен так и не признал, чем окончательно вывел звезду ТВ из себя.

«Ты меня ненавидишь? Почему ты выбрал из всего гадость?» — воскликнула она.

Зал от ее яркого рассказа просто падал со смеху. Кстати, ранее мы писали о другом эпатажном поступке артистки. Исполнительница главной роли в фильме «Жестокий романс» прямо в эфире отлупила участницу телепроекта. Ларисе не понравилось простодушие девушки, которая отписала квартиру возлюбленному-альфонсу.