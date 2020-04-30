Старые советские фильмы и антивирусный юмор: что приготовили телеканалы на первые майские выходные

Впереди долгожданные майские выходные. В этом году они станут не совсем обычными из-за самоизоляции. Но чтобы зрителям некогда было скучать, телеканалы приготовили для них массу развлечений.

На Первом в первый майский день с самого раннего утра – старые добрые советские фильмы с любимыми актерами. В 06:10 Лариса Удовиченко и Николай Караченцов в картине «Женщина для всех», в 08:05 Людмила Касаткина, Павел Кадочников, Нина Ургант в комедии «Укротительница тигров», в 10:10 Евгений Леонов в фильме «Полосатый рейс». Продолжат эфир приключения бравого молодца Ивана Бровкина: в 12:10 — «Иван Бровкин», в 13:55 — «Иван Бровкин на целине». В 16:40 фильм «Мужики!..» с Александром Михайловым в главной роли. Завершится Первомай на Первом по-музыкальному – в 21:20 в эфире состоится премьера телеверсии концерта Филиппа Киркорова в «Олимпийском» «#Цветнастроения!».

Второго мая на Первом в 13:45 легенды советского кинематографа — Георгий Жженов, Леонид Филатов, Александра Яковлева в фильме «Экипаж». В воскресенье, 3 мая, старые любимые фильмы в цвете: в 13:40 — «Небесный тихоход», а в 15:15 — «Весна на Заречной улице». А вечером — премьера многосерийной истории «Сын» с Марией Мироновой и Андреем Мерзликиным.

Первомай на «России 1» будет музыкально-юмористическим. В 11:30 состоится премьера большого концерта Лиона Измайлова. С юбилеем артиста — 5 мая ему исполнится 80 лет — поздравят его друзья и коллеги: Елена Степаненко, Елена Воробей, Игорь Маменко, Геннадий Ветров, Карен Аванесян, Евгений Петросян, Святослав Ещенко, Сергей Дроботенко и многие другие. В 14:30 в эфире — юбилейный вечер Игоря Крутого на «Новой волне». Праздник музыки проходил 25 августа прошлого года.

В субботу, 2 мая, в эфире большой юбилейный концерт оперной дивы Хиблы Герзмава. Поздравят «золотое сопрано России» коллеги и друзья: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Чулпан Хаматова и многие другие артисты.

3 мая на «России 1» — продолжение большого танцевального поединка с участием отечественных знаменитостей — проект «Танцы со звездами» в 17:30.

На телеканале НТВ 1 мая в 16:25 — фильм «Белое солнце пустыни». В субботу, 2 мая — продолжение беседы Марата Башарова и Леры Кудрявцевой в ток-шоу «Секрет на миллион», где скандальный актер и телеведущий продолжит свою телеисповедь.

В воскресенье, 3 мая, в программе «Однажды…» в 14:05 Сергей Майоров расскажет, как возник легендарный романс «Не отрекаются любя…», побеседует с актером Никитой Панфиловым, узнает, как проводит время в изоляции Николай Фоменко, а также представит эксклюзивное интервью с 94-летней звездой кино Верой Васильевой.

А вечером создатели самого таинственного шоу сезона «Маска» приготовили специальный выпуск: в 20:10 зрители увидят самые яркие выступления персонажей, понаблюдают реакцию жюри, а ведущий проекта Вячеслав Макаров раскроет значение подсказок, которые участники давали перед каждым выступлением.

На канале ТНТ 1 мая — пять выпусков антивирусного Comedy Club — «Карантин Style». С 16:00 до 21:00 резиденты самого смешного шоу на ТНТ докажут, что качество юмора не зависит от способа его доставки: они по-прежнему потешаются над звездами, показывают миниатюры и шутят на самые злободневные темы. Но только делают это все, находясь дома. А после — не менее смешной и долгожданный проект «Comedy Баттл». Это уже второй этап нового сезона шоу, где за победу юмористу дарят 5 миллионов рублей. Одно но: выступление должно быть самым смешным.

2 мая на ТНТ — день ситкома «Короче». Все серии первого сезона с 12 до 18 часов. Комедия с Борисом Дергачевым в главной роли, который играет обычного тридцатилетнего парня, живущего с мамой. «Короче» — это две минуты честного юмора, разбавленные каплей абсурда. И ничего лишнего. А вечером – уже комедии подлиннее: в 18:00 два фильма Жоры Крыжовникова «Горько» и «Горько-2».

В воскресенье, 3 мая — день «Солдаток». С 12:00 все серии реалии-шоу о службе девушек в армии с самого начала. А в 20:30 в эфир выйдет долгожданное продолжение шоу «Холостяк». За сердце стоматолога Криворотова остались бороться четыре красавицы. Их ждет настоящее испытание: на родине героя, в Саратове, им предстоит познакомиться с его бабушкой.

Развлекательный телеканал СТС предлагает провести первые майские выходные в кругу семьи. Первого мая в 14:00 в эфире мультфильм «Миньоны», а с 15:40 – все анимационные фильмы о преступнике в завязке «Гадкий я». В субботу, 2 мая — мультипраздник продолжат все части «Мадагаскара» с любимыми персонажами — львом Алексом и его закадычными друзьями зеброй, жирафом и бегемотихой, а также кучкой смекалистых пингвинов. Наблюдать за приключениями зверей можно начиная с 11:00 и до 17:40.