«Бабушкин стиль»: дочь Барановской раскритиковала вкус матери

Юлия Барановская выступила на шоу «Модный приговор» (Первый канал) в новом амплуа — ее обвинили в дурном стиле. Причем сделала это родная дочь Яна.
В онлайн-режиме девочка разобрала ее гардероб, не стесняясь в выражениях.
«Мне не нравятся такие каблуки, туфли с каким-то умершим бантиком. А это что? Бабушкин стиль!» — приговаривала наследница ведущей, доставая из шкафа обувь матери.
Досталось и одежде телезвезды. В гардеробе родительницы она нашла блузку, «которой лет 30», «немного странный пиджак» с бантом сзади, жакет с «рюшечками не але» и слишком молодежные джинсы.
Чтобы исправить ситуацию, Яна подобрала для мамы гардероб на свой вкус. В него вошли: бежевый и синий брючные костюмы, легкое платье с косухой, маленькое черное платье-футляр и комплект из джинсов с пуловером.
«Я приятно удивлена выбором моей дочки! Она показала прекрасный пример. Подбирая одежду для меня, она исходила из моих вкусов», — прокомментировала фэшн-эсперимент дочери Юлия Барановская.