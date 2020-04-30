«Меня здесь специально драконят»: Черно сделала официальное заявление о «Доме-2»

Участница телепроекта утверждает, что не так часто ругается со своим мужем, как это показывается.

Известная скандалистка телепроекта «Дом-2» Саша Черно, которая в настоящий момент беременна и пребывает на Сейшелах, обратилась к общественности через свой личный блог. Девушка утверждает, что образ вредной девушки, которая постоянно ругается со своим мужем и участниками проекта, не совсем соответствует действительности. Якобы ее искусственно провоцируют для этого ради хайпа.

«Официально могу заявить, со своим мужем я ругалась последний раз 21 февраля. Все то, что было на острове, – специально накрученное, вывернутое и спровоцированное, доведенное специально до белого каления, чтобы был эфир круче! Я больше не буду молчать, когда будут провокации. Меня здесь специально драконят, а я уже в декрете. Для меня это странно, все, по ходу, забыли, про что у нас проект», — сообщила она в stories Instagram.

Ранее мы писали о том, как Степан Меньщиков язвительно прошелся по капризному поведению Черно на Сейшелах. Шоумен в поэтической форме поднял на смех ее характер и желание улететь домой.