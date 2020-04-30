«Баба-огонь. В гневе – Толян»: Меньщиков высмеял в стихах беременную Черно

Шоумену не понравилось, как девушка капризничает по поводу своих предстоящих родов.

Степан Меньщиков, вернувшийся на «Дом-2» вместе со своей беременной женой Ангелиной, создал стихотворное карикатурное сочинение в адрес участницы телепроекта Саши Черно. Девушка тоже в положении и, в отличие от жены шоумена, ведет себя на Сейшелах крайне капризно.

Она и раньше отличалась непростым характером, а теперь это усилилось.

«Мне вообще не нравится, как я тут выгляжу. Никакого ухода за собой и процедур. Все пухнет, шмотки новые не купить. Очень сильно потеешь. Солнце, океан — это конечно круто, но не больше десяти дней. В полной мере отдыхом пользоваться не можешь. Беременным нельзя загорать, например. Особенно сильно переживаешь за состояние здоровья. Хочу домой», — заявила она.

Напряжение усиливает и тот факт, что в период пандемии и закрытия границ на неопределенный срок встал вопрос о месте родов.

«Я даже думать об этом не могу. Здесь очень плохая медицина, мне нужно сдавать анализы, а здесь это сделать невозможно», — цитирует Черно сайт телепроекта.

Капризы Александры настолько надоели Степану Меньщикову, что он решил поднять на смех ее поведение в поэтической форме, переделав стихотворение Корнея Чуковского «Телефон». В нем он представил девушку в виде вредного слона, который звонит в МЧС.

«Баба-огонь. В гневе – Толян, супруга Иосифа Оганесяна», — представляется Саша сотрудникам спасательной службы в стихотворении Степана.