«Все со своей закуской и напитками»: Григорий Сиятвинда рассказал, как отметил юбилей в режиме онлайн

На празднике заслуженного артиста России было много гостей и в то же время никого.

Отмечать юбилеи в режиме самоизоляции довольно сложно, но возможно. Это доказал актер московского театра «Сатирикон», снявшийся в сериале «Отель «Элеон», Григорий Сиятвинда.

Недавно он отпраздновал 50-летие в режиме онлайн. Как это происходило, Григорий рассказал на шоу «Вечерний Ургант» (Первый канал).

«Этот день, как ни странно, оказался абсолютно похожим на все остальные дни. В том смысле, что декорации были те же. Но зато у нас состоялся грандиозный по масштабам видеобанкет театра «Сатирикон», в котором приняли участие около 40 человек, ближе к 50… Все со своей закуской, со своими напитками, что особенно было приятно для юбиляра. Я считаю, что мне страшно повезло», — поведал актер.

Сиятвинда заметил, что артисты пьют «по интернету» гораздо больше, чем обычно. За час, по его словам, он с гостями «выполнил всю программу» юбилейного вечера.