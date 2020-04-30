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Анатолий Цой вспомнил, как пытался раскрыть участие Валерия Меладзе в «Маске» через брата

Чтобы развенчать или подтвердить свою догадку, исполнитель обратился к собственному продюсеру – Константину Меладзе.

Анатолий Цой вспомнил, как пытался раскрыть участие Валерия Меладзе в «Маске» через брата
Анатолий Цой/Фото: Борис Кудрявов/КП

Анатолий Цой поделился забавным эпизодом со съемок нашумевшего шоу «Маска». Напомним, финал проекта состоялся 26 апреля, в ходе него раскрылись личности четырех претендентов на победу – Оленя, Попугая, Льва и Волка. Триумфатором оказался Анатолий Цой – все это время он прятался за личиной царя зверей.

Позже в интервью для YouTube-программы Balu KZ Цой рассказал, что до последнего момента гадал, кто же прячется за маской Слона. В какой-то момент в голову Анатолия пришла гениальная мысль – это Валерий Меладзе. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть свою догадку, певец позвонил человеку, который точно должен был знать это, — собственному продюсеру и брату Валерия — Константину.

«Костя единственный знал, потому что я должен был предупредить продюсера, что участвую в шоу. У меня были сомнения по поводу Валерия, поэтому пошел к нему. Говорю ему: «Костя, а случайно Валера не участвует в шоу «Маска»?» И он мне такой загадочно: «Не думаю». И я такой сразу: «Ага, Слон — это точно Меладзе». А потом это оказывается Глызин! Я вообще был в шоке», — подметил артист.

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