Анатолий Цой вспомнил, как пытался раскрыть участие Валерия Меладзе в «Маске» через брата

Анатолий Цой поделился забавным эпизодом со съемок нашумевшего шоу «Маска». Напомним, финал проекта состоялся 26 апреля, в ходе него раскрылись личности четырех претендентов на победу – Оленя, Попугая, Льва и Волка. Триумфатором оказался Анатолий Цой – все это время он прятался за личиной царя зверей.

Позже в интервью для YouTube-программы Balu KZ Цой рассказал, что до последнего момента гадал, кто же прячется за маской Слона. В какой-то момент в голову Анатолия пришла гениальная мысль – это Валерий Меладзе. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть свою догадку, певец позвонил человеку, который точно должен был знать это, — собственному продюсеру и брату Валерия — Константину.