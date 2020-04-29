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Рустам Солнцев сообщил, что его однофамилец с женой больше не появятся на программе Малахова

Как отметил бывший участник «Дома-2», «Катька никому не нужна».

Рустам Солнцев сообщил, что его однофамилец с женой больше не появятся на программе Малахова
Солнцев считает, что Гоген с женой стали неинтересны Малахову/http://globallookpress.com/

Шоумен Рустам Солнцев заявил, что телеведущий Андрей Малахов больше не планирует приглашать в свою программу фрика Гогена Солнцева и его пожилую супругу Екатерину Терешкович. Отметим, что в свое время выпуски с этими героями собирали огромную аудиторию у экранов. Малахов и сам не мог понять, в чем феномен успеха у зрителей Солнцева и его жены.

«Катька никому уже не нужна. У Андрея Малахова с ней больше не будет никаких съемок, и я об этом знаю. Надоело!»

Рустам Солнцев

Рустам Солнцев также пошутил, что Екатерина Терешкович достойна носить звание «Женщина года». По его словам, за последний год она перенесла рак и пластику. Не каждая женщина способна выдержать столько испытаний, сколько свалилось на Терешкович.

Также бывший участник «Дома-2» нелестно отозвался о телеведущей Регине Тодоренко, которую недавно за скандальные высказывания о домашнем насилии лишили титула «Женщина года». По его словам, таких персонажей он всегда будет презирать, потому что они не имеют к реальной жизни никакого отношения, сообщает «Собеседник».

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