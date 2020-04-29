«Доктор Айболит»: Ирина Слуцкая читает «украденную» сказку
«Сказки на ночь»
«Доктор Айболит»
Жанна Бадоева: «В Сан-Франциско суррогатный ребенок обходится в 15 млн рублей»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Можно я вас ударю?»: Гузеева публично отлупила участницу «Давай поженимся!»

Ведущая возмутилась наивностью девушки.

«Можно я вас ударю?»: Гузеева публично отлупила участницу «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся!"/ Первый канал

На шоу «Давай поженимся!» в качестве невесты пришла независимая и сильная москвичка Яна, 27 лет, владелица студий депиляции. Состоятельная и внешне привлекательная девушка умудрилась в свое время нарваться на альфонса.

Красотка оформила на него ипотеку, но платила за квартиру сама. Давала ему деньги на развитие бизнеса, долго содержала мужчину, который не только не основал свое дело, но и просто не смог устроиться на работу. В итоге Яна осталась без квартиры, своих денег и мужчины, который так и не пожелал на ней жениться. В настоящий момент он нашел очередную женщину-спонсора.

Лариса Гузеева очень эмоционально слушала этот рассказ. В итоге заявила: «Можно я вас ударю? Пожалуйста! По заднице! Чтобы мне полегчало». И действительно подошла к невесте и отлупила ее бумагами.

Тэги

«Давай поженимся!»«Давай поженимся»Лариса ГузееваЛариса Гузеева последние новостиНовости googleНовости телевидения
Loading...