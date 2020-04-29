«Можно я вас ударю?»: Гузеева публично отлупила участницу «Давай поженимся!»

На шоу «Давай поженимся!» в качестве невесты пришла независимая и сильная москвичка Яна, 27 лет, владелица студий депиляции. Состоятельная и внешне привлекательная девушка умудрилась в свое время нарваться на альфонса.

Красотка оформила на него ипотеку, но платила за квартиру сама. Давала ему деньги на развитие бизнеса, долго содержала мужчину, который не только не основал свое дело, но и просто не смог устроиться на работу. В итоге Яна осталась без квартиры, своих денег и мужчины, который так и не пожелал на ней жениться. В настоящий момент он нашел очередную женщину-спонсора.

Лариса Гузеева очень эмоционально слушала этот рассказ. В итоге заявила: «Можно я вас ударю? Пожалуйста! По заднице! Чтобы мне полегчало». И действительно подошла к невесте и отлупила ее бумагами.