Фархад Махмудов признался, что 15 лет состоял в фиктивном браке с Екатериной Карпушиной

По словам актера в студии программы «Судьба человека», союз они заключили ради его прописки в столице.

Актер Фархад Махмудов, известный по роли наркодельца в сериале «Бригада», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что на протяжении пятнадцати лет состоял в фиктивном браке с заслуженной артисткой России Екатериной Карпушиной.

«Я устроился в театр в Москве, но у меня был паспорт гражданина другой страны. Сам я родом из Узбекистана. И вот тут мне на помощь пришла наша замечательная актриса Екатерина Карпушина. Она мой большой друг. Мы дружим до сих пор. Она сказала: «Давай, Фарик, с тобой заключим фиктивный брак. И пропишем тебя в столице. У тебя будет вид на жительство». Фархад Махмудов

Как отметил актер, в фиктивном браке они с актрисой состоялись на протяжении пятнадцати лет. Развелись, когда семья была уже и у него, и у коллеги.

«Времени все развестись не было. Катя уже давно стала мамой. Ее сыну было 14 лет, когда официально развелись. Отец ее ребенка хотел уже, наконец, признать свое отцовство и поэтому мы развелись», — сказал Фархад Махмудов.