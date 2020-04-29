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Фархад Махмудов признался, что 15 лет состоял в фиктивном браке с Екатериной Карпушиной

По словам актера в студии программы «Судьба человека», союз они заключили ради его прописки в столице.

Фархад Махмудов признался, что 15 лет состоял в фиктивном браке с Екатериной Карпушиной
Махмудов вспомнил свой фиктивный брак/https://www.instagram.com/faramag/

Актер Фархад Махмудов, известный по роли наркодельца в сериале «Бригада», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что на протяжении пятнадцати лет состоял в фиктивном браке с заслуженной артисткой России Екатериной Карпушиной.

Екатерина Карпушина. Фото
Карпушина и Махмудов 15 лет были в фиктивном браке/Кадр из программы «Судьба человека»

«Я устроился в театр в Москве, но у меня был паспорт гражданина другой страны. Сам я родом из Узбекистана. И вот тут мне на помощь пришла наша замечательная актриса Екатерина Карпушина. Она мой большой друг. Мы дружим до сих пор. Она сказала: «Давай, Фарик, с тобой заключим фиктивный брак. И пропишем тебя в столице. У тебя будет вид на жительство».

Фархад Махмудов

Как отметил актер, в фиктивном браке они с актрисой состоялись на протяжении пятнадцати лет. Развелись, когда семья была уже и у него, и у коллеги.

«Времени все развестись не было. Катя уже давно стала мамой. Ее сыну было 14 лет, когда официально развелись. Отец ее ребенка хотел уже, наконец, признать свое отцовство и поэтому мы развелись», — сказал Фархад Махмудов.

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