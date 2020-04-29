«Мы просыпались с Машей…»: Барабаш удивил Урганта историей о съемках «Джульбарса»

Работа над сериалом проходила четыре года назад.

Звезды сериала «Джульбарс» (Первый канал) Мария Андреева и Алексей Барабаш рассказали, как проходила работа над этим фильмом в эфире «Вечернего Урганта».

Правда, актер признался, что съемки были еще четыре года назад, поэтому он в принципе мало что помнит, но все-таки кое-какие мгновения остались в его памяти.

«Когда мы просыпались с Машей…», — начал артист рассказ. Однако был вынужден прерваться из-за смешков в зрительном зале. «Это нормально! Хорошо, что вы это помните!» — шутливо подбодрил гостя программы Иван.

Алексей поспешил оправдаться: «Поправка! Когда мы просыпались на смену – она в своей квартире, я в своей». Вставать артистам приходилось в пять утра, чтобы вовремя загримироваться и начать съемки. При этом часто работа происходила в крымских горах, где было довольно прохладно, из-за чего артисты были вынуждены постоянно согреваться кофе.

А еще звезд периодически угощали местные жители. С особым упоением Барабаш вспоминал сырники, которые испекла специально для съемочной группы одна из крымчанок. Киношники столь бурно выразили свой восторг по поводу их вкусовых качеств, что женщина стала приносить свое коронное блюдо на площадку каждый день. «Примерно на 27-й день мы сорвались!» — признался Алексей. Актеры взяли тарелки с сырниками и устроили ими расстрел сосен поблизости.

Мария призналась, что это не самый красивый поступок с их стороны по отношению к дарительнице, но они в тот момент переживали сложный съемочный период.