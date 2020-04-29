«Я тяжелая»: Варнава поделилась своими сложностями на танцевальном проекте

Знаменитая телеведущая и юмористка столкнулась со множеством трудностей во время участия в «Танцах со звездами».

На телеканале «Россия 1» несколько лет спустя стартовал новый сезон популярного телепроекта «Танцы со звездами». По традиции за звание самой танцевальной бороться начали 12 пар, однако, некоторые из участников уже покинули шоу.

Среди конкурсантов – пара Екатерины Варнавы и Дениса Тагинцева. Известно, что популярная артистка практически всю свою жизнь идет бок о бок с танцами и признается – это занятие – самое любимое. Однако, согласилась звезда не сразу – в ее плотном графике с трудом нашлось место тренировкам. Но Варнава ни разу еще не пожалела, что сказала «да».

Не все так гладко складывается в паре Варнавы и Тагинцева. Ии пришлось столкнуться с определенными трудностями.

«Я высокая, практически одного роста со своим партнером. Это сложновато для бальных танцев и для моего партнера. Я тяжелая для него» — рассказывает Варнава в интервью порталу Woman Journal.

Звезды постоянно ищут подходящие танцевальные поддержки и движения, чтобы нивелировать проблему с ростом, который составляет у Варнавы 181 см.