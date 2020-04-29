Звезда сериала «Джульбарс» Мария Андреева рассказала, как успокаивает сына феном

20 января в семье звезды сериала «Джульбарс» Марии Андреевой случилось пополнение, 33-летняя актриса родила мальчика Илью. В программе «Вечерний Ургант» девушка рассказала о нестандартных методах воспитания своего отпрыска.

Чтобы малыш успокоился и перестал капризничать, артистка включает электроприборы, которые издают монотонные, но не сильно громкие звуки. В ход идут пылесос и фен для сушки волос. Также малышу нравится звук воды, льющейся из крана. Мария призналась, что Илья практически всегда засыпает под включенный фен, причем не только под его звук, но и от тепла, который от него исходит.

«Мы очень классно проводим время, мне очень нравится материнство», — призналась девушка.

Отметим, что замуж за стоматолога Антона Хундадзе актриса вышла в прошлом году, а встречаться они стали годом ранее.