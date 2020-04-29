«Обидно»: триумфатора «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате песни Пугачевой

Победителя шоу «Маска» на НТВ Анатолия Цоя обвиняют в плагиате песни. Напомним, в одном из выпусков проекта артист перепел знаменитый трек Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». Тогда жюри было шокировано новым видением популярного сингла, а Регина Тодоренко и вовсе назвала его шедевром. Частично именно это выступление и определило победу Цоя. Однако на днях выяснилось, что Цой не сам решил адаптировать песню подобным образом.

Белорусская певица Palina рассказала, что в августе прошлого года ровно также адаптировала песню Аллы Борисовны и даже сняла на нее клип. Цоя она обвинила в том, что тот воспользовался ее интеллектуальным трудом, не потрудившись хотя бы поблагодарить ее или упомянуть после исполнения.

«Обидно, что кто-то может так делать, да и все. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу», — поделилась переживаниями на личной странице она.

Судиться Palina c Цоем, скорее всего, не будет, ведь она не имеет прав на песню. Все, чего хочет певица, — забыть эту историю, как неприятный сон.