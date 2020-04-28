«Умираю от одиночества»: подруга Ирины Цывиной поделилась последним разговором с актрисой

Подруга белорусской актрисы Ирины Цывиной обнародовала последнюю запись разговора со знаменитостью. Напомним, артистка ушла из жизни 18 апреля – сказались проблемы с сердцем. Несмотря на успех в индустрии и отсутствие проблем с деньгами, Ирина не чувствовала себя счастливой. Выяснилось, что она регулярно подвергалась избиению, причем не только со стороны супруга, но и со стороны сына. Последний, к слову, не работал, но на регулярной основе требовал у матери финансовой помощи.

Так, подруга Цывиной поделилась с программой «Пусть говорят» одной из последних записей разговора с Ириной. В ней актриса жаловалась на бесконечное одиночество. Это чувство в буквальном смысле сжирало Цывину, из-за чего она постоянно плакала и даже прикладывалась к бутылке.

больше по теме За неделю до смерти Ирина Цывина причастилась и исповедовалась в церкви Неужели актриса предчувствовала скорый уход из жизни?

«Я все время плачу. Не сплю ночами вообще. Я просто умираю от одиночества. Я ночью просыпаюсь, утром просыпаюсь. Я пью коньяк. Меня никто не любит», — жаловалась на тяготы судьбы она.

Несмотря на то, что Ирина сумела воспитать двоих детей, актриса чувствовала себя лишней и ненужной. Многочисленные синяки и кровоподтеки от разборок с благоверным и наследником Цывина скрывала. Лишь однажды Поплавская успела увидеть, насколько запущено физическое состояние знаменитости.

«Она поднимает водолазку, а там просто месиво», — припомнила ведущая.