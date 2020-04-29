«Работать в режиме ежедневного шоу адски сложно»: как снимают «Почувствуй нашу любовь дистанционно»

30 апреля на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Почувствуй нашу любовь дистанционно». В рамках проекта звезды канала, а также известные люди нашей страны приходят в гости к ведущему, знаменитому юмористу Азамату Мусагалиеву.

Так, Азамата уже навестили Филипп Киркоров, Баста, Тимати, Александр Кокорин, Тимур Родригез, Дмитрий Губерниев и многие другие популярные герои.

Придя в студию, гости напоминают зрителям о необходимости соблюдения карантина, делятся советами, как не заскучать, когда ты уже слился лицом с обоями, по меткому замечанию Бродского, и чем полезным можно заняться во время самоизоляции.

Съемки проекта проходят без зрителей, в них участвует лишь допустимое количество представителей съемочной группы. Общение же с гостями происходит посредством современных методов видеосвязи.

«Все происходит очень непривычно и для участников, и для тех, кто создает эту программу. Новые условия, новая реальность диктуют новые правила взаимодействия между всеми», — поясняет продюсер передачи Давид Цаллаев.

По словам продюсеров, сначала шоу «Почувствуй нашу любовь дистанционно» являлось лишь отдельным спецвыпуском под названием «ТНТ против коронавируса», но потом, благодаря высоким зрительским рейтингам, доросло до целой передачи.

Не последнюю роль здесь сыграла, конечно, личность обаятельного и харизматичного ведущего Азамата Мусагалиева.

По словам Давида Цаллаева, другие кандидатуры на это место даже и не рассматривались. Эта идея была озвучена во время брейншторма креативной группы, в которую входил и Азамат. Решили, зачем далеко ходить, если все здесь: ведущий, съемочная группа и авторы, комментирует Давид.

«Как только возникла идея данного шоу, поступило предложение стать ведущим, я сразу же согласился. Поскольку уверен в людях, которые его делают», — заметил Азамат.

О закулисье шоу мы поговорили и с Азаматом Мусагалиевым, и с Давидом Цаллаевым.

— Насколько сложно организовывать сеансы видеосвязи с артистами?

Давид Цаллаев: — На самом деле достаточно легко, поскольку все сидят дома. Но при этом на первый план выходит очень много технических нюансов, когда мы, например, подставляем активности, игры.

Иногда по одной онлайн-связи мы включаем внутри другую, чтобы человек, с которым мы связываемся, наблюдал бы и за своим собеседником.

Например, у нас была звезда, которая в онлайн-формате смотрела свою же видеозапись, сделанную две минуты назад. Это было самое сложное из того, что мы делали.

— А каково общаться со звездами с помощью новых технологий? Случались ли неполадки во время записи?

Азамат Мусагалиев: — Техника — есть техника. Бывало, что приходилось перезванивать и восстанавливать связь. Но само общение всегда было легким и непринужденным. Потому что есть подозрение, что все уже соскучились.

Давид Цаллаев :

— Легко ли артисты соглашаются участвовать в съемках шоу?

— Да, легко. Все сидят дома и хотят, как и раньше, заниматься любимым делом.

— И есть ли определенная механика формирования списка приглашенных участников?

— Какой-то определенной механики нет, все происходит по-разному.

Азамат Мусагалиев:

— Вопросы для шоу «Где логика?» в настоящий момент придумываете сами или с это сплоченная работа совместно с креативной и авторской группой?

— Шоу «Где логика?» занимается огромная команда сплоченных одной идеей и целью людей. И авторов, и креатива.

— Поделитесь, пожалуйста, как вы проводите время в период пандемии?

— Сидим всей семьей дома. Думаю, что, как и многие, смотрим фильмы, играем в игры, дети занимаются.

— Как думаете, перейдет ли шоу в новый формат после окончания карантина?

— Пока не можем делать никаких прогнозов, ждем окончания всей этой ситуации.

Давид Цаллаев:

— Не знаю, но формат прикольный, нам кажется, интересно было бы регулярно делать подобный спешл как подведение каких-то итогов, возможно, как новогоднюю программу. Но работать в режиме ежедневного шоу адски сложно, невозможно было бы совмещать с чем-то еще, пришлось бы заниматься исключительно этим проектом.