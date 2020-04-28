«Ваше шоу останется без яиц»: триумфатор «Маски» Анатолий Цой вспомнил эпизод с Лирником

Победитель нашумевшего шоу «Маска» на НТВ Анатолий Цой припомнил забавный эпизод с участием своего коллеги по шоу – резидента Comedy Club Антона Лирника. Лишь недавно зрители смогли узнать, кто именно прятался за масками Попугая, Льва, Волка и Оленя. Появление некоторых лиц стало настоящим сюрпризом. Примечательно, что Цоя многие ждали еще с первого эпизода, однако член жюри Филипп Киркоров настаивал – на самом деле, в костюме царя зверей прячется Никита Пресняков.

После того, как для всех стало очевидно – Лев – на самом деле Цой, Анатолий поделился забавными эпизодами со съемок. Во время интервью для «Русского радио» певец рассказал, что был одним из первых, кого продюсеры позвали сниматься в шоу. Когда же ему предложили выбрать свою маску, Цой не задумываясь заявил – он будет представлять царя зверей. Сильнее же всего Анатолия интересовало – кто из коллег по шоу-бизнесу согласится участвовать в самых «нелепых» костюмах.

«Мне очень повезло, потому что у остальных просто не было выбора. Меня жутко интересовало, кто согласится стать пироженкой Сильнее же всего интересовал вопрос – кто смирился с участью маски Яйца? Мне тогда ответили – ну ты знаешь, мы тебе рассказать не можем, но человек согласился сразу. Самое прикольное, когда мы все же узнали, что это Антон Лирник, на одном из выпусков он обратился к жюри и заявил – если вы выкинете меня с шоу, то оно останется без яиц. Я уверен – никто бы эту маску надеть больше не осмелился, кроме него», — с улыбкой рассказал Цой.

Поделился Анатолий и личным страхом. Он рассказал – во время выступлений он очень боялся, что кто-то сквозь ткань увидит его узкие глаза.

«Я ничего не видел, все тканью было перекрыто, было очень сложно дышать. Благодаря многослойности никто не увидел моих узких глаз. Если бы увидели, то было бы очень легко распознать. Сам костюм весит килограммов 20 суммарно, одна моя маска – около 5 килограммов. До сих пор болит шея», — подытожил он.