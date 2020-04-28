«Насилие в любом проявлении неприемлемо»: Ургант высказался о скандале с Тодоренко

Телеведущий предложил всем хейтерам женщины тратить свои силы на другое занятие.

Скандал вызванный Региной Тодоренко не стихает до сих пор. Кто бы мог подумать, что личное мнение женщины будут так настойчиво осуждать, вплоть до разрыва крупных рекламных контрактов. Напомним, телеведущая высказалась, что не всегда в семейном насилии виноват лишь мужчина. Разумеется, не все одобрили такую позицию.

Иван Ургант также не сумел уклониться от обсуждения этого недоразумения. В эфире своего вечернего шоу телеведущий поделился своей точкой зрения на проблему.

«Насилие в любом проявлении неприемлемо. Думаю, Регина это поняла после всего, что произошло», — заявил Иван.

Также ведущий отметил, что при всем при этом, травля в социальных сетях — это то же самое насилие, так что всем тем, кто срывает свою злость на женщине, лучше доказать свои чистые намерения благотворительностью.