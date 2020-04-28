Свадьба Левченко и Блюменкранц может не состояться, парня подозревают в измене

Только на прошлой неделе участники телешоу «Дом-2» Валерий Блюменкранц и Анна Левченко объявили о своей помолвке. И уже сейчас их свадьба стоит под вопросом, виной тому – бездумный поступок жениха.

Парень наплевал на режим самоизоляции и покинул периметр. Где он был и с кем – до сих пор остается тайной. Однако злые языки утверждают, что Валера ушел в загул, балуясь горячительным. А кое-кто даже подозревает, что Блюменкранц изменил своей возлюбленной.

В настоящий момент не понятно – позволит ли руководство программы вернуться парню в периметр, ведь здесь соблюдается строгий режим, направленный против распространения коронавируса. Валерий же своей выходкой поставил здоровье друзей под угрозу.