Минутка ностальгии: зрители выберут лучшую передачу Первого канала

Первый канал выходит в эфире уже 25 лет. 1 апреля 1995 года начало свою трансляцию Общественное Российское Телевидение. Уже тогда зрители впервые увидели такие передачи, некоторые из которых идут по сей день, а другие уже прекратили свое существование: «КВН», «Что? Где? Когда?», «Здоровье», «Человек и закон», «Поле чудес» и «Время».

Многие помнят, как в 2002 году ОРТ стало Первым. К своему юбилею канал решил на основе платформы соцсети «Одноклассники» запустили приложение «Вспоминаем и выбираем любимое шоу». Пользователи ОК смогут выбрать телешоу, вышедшие в эфир за годы существования телеканала, посмотреть их отрывки и выбрать лучшие передачи по своему мнению.

больше по теме Первый канал отметит 25 лет вещания в эфире В связи с этим вспомним самые знаковые передачи с 1995 года.

Отметим, что в приложении попали 24 передачи, которые выходили или до сих пор выходят в эфир. Каждый желающий может внести свою лепту в выбор самых лучших шоу в истории телеканала и погрузиться в воспоминания с помощью коротких видеороликов, сопровождающих каждую номинированную программу.

Пользователи даже могут вспомнить популярный проект «Последний герой». В первом сезоне шоу участвовал сам Сергей Бодров. Или оживить любимые шутки из передачи «Прожекторперисхилтон», а также уютные завтраки из программы «Смак». Наряду с этими программами в список лучших передач попали такие зрительские фавориты как «Голос», «Пусть говорят», «Давай поженимся» и не только.

Выбор лучших передач пройдет в пяти номинациях:

Скучаю по этим программам: «Последний герой», «Угадай мелодию», «Прожекторперисхилтон», «Большие гонки», «Старые песни о главном».

Классное было шоу!: «Цирк со звездами», «Смак», «Большая разница», «Достояние Республики», «Точь-в-точь».

Программа, на которой я вырос: «КВН», «Розыгрыш», «Кто хочет стать миллионером?», «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы».

Смотрю каждый день до сих пор: «Доброе утро», «Жить здорово», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Давай поженимся».

Пою вместе с артистами и рад рождению новых звезд: «Голос»,«Лучше всех»,«Фабрика звезд», «Минута славы», «Две звезды».

Напомним, что приложение доступно в группе Первого канала с 28 апреля по 8 мая, а также по ссылке. Голосование продлится до 8 мая. Голосовать можно каждый день, предварительные результаты появляются сразу на последнем экране приложения. После участия в голосовании пользователи получают интерактивный бейдж на фотографию профиля и возможность поделиться своим выбором в ленте новостей.