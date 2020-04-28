«Стал послабляться»: стендап-комик Дмитрий Романов рассказал о карантине в Испании

Артист уже больше месяца не может улететь на Родину.

Комик Дмитрий Романов в программе «Вечерний Ургант» рассказал по видеосвязи о своем «заточении» в Испании. Попав в теплую страну в неудачный момент, артист не смог вернуться в Россию. В настоящий момент его карантин продолжается уже 45 дней.

Комик поведал, что все это время у него было два занятия – сидение дома и прогулка с собакой по улице. Однако сейчас он почувствовал привыкание к ситуации и перестал страдать от этой несвободы. Как оказалось, ранее ему об этом говорил знакомый, который отсидел в местах не столь отдаленных приличный срок. По его словам, уже через 40 дней заключения люди адаптируются.

«Сейчас природа исцеляется, выходят животные из разных мест. Мы недавно гуляли с собакой и из леса выбежали дикие кабаны. Они молча бежали на нас, и теперь на прогулку я на всякий случай беру с собой на несколько пакетов больше. Я, если честно, не видел никогда хамон настолько близко и настолько свежим», — пошутил стендапер.

Он также сообщил, что в Испании в настоящий момент истерия по коронавирусу стала спадать и правительство пошло на определенные уступки.