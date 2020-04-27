«Столько орденов, столько медалей»: Королева, Расторгуев, Маршал и другие звезды навестили ветеранов

Несмотря на то, что уже больше месяца жители России находятся в режиме самоизоляции, близится наступление майских праздников. Ежегодно 9 мая на Красной площади проходит парад Победы. В этот день чествуют ветеранов, которые подарили мирное небо народу.

Не так давно президент РФ Владимир Путин перенес парад на неопределенный срок, а также отменил все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. При этом он подчеркнул, что саму дату отменить невозможно, поэтому в каждой семье будут чествовать своих героев.

больше по теме Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы на более поздний срок Однако сами праздничные мероприятия к 9 Мая не отменяются.

Телеканал «Муз-ТВ» также решил запустить проект «Автограф Победы», в рамках которого звезды отправляются в города воинской славы, чтобы выразить слова благодарности тем, кто ценой собственной жизни рисковал ради страны. Навестили ветеранов, душевно пообщались с ними и взяли драгоценный автограф у ветеранов такие артисты, как Валерий Меладзе, Наташа Королева, Александр Маршал, Николай Расторгуев и другие известные персоны.

Вместе с журналистами они побывали в разных городах нашей огромной страны: от Архангельска до Смоленска, от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга — чтобы лично поздравить с Днем Победы тех, кто нам ее подарил.

«Я сегодня специально приехала в мой любимый Петербург, чтобы взять автограф у невероятного человека, который спас огромное количество жизней… Столько орденов, столько медалей и столько воспоминаний… Вы знаете, иногда мне кажется, что мы не понимаем всего этого, не всегда ценим, потому что не испытали того, что испытали ветераны…Спасибо огромное за мирное небо!» — поделилась Наташа Королева.

В Петербурге Антонина Алексеевна Галкина, ветеран ВОВ, поделилась, что до сих пор не верит в происходящее: «То, что я вижу Наташу Королеву у себя за столом — это сон».

Ее коллега Александра Маршал признался, что был горд находиться в Смоленске, так как это город-герой. Во время съемок программы ветераны признавались, что именно такого теплого человеческого общения им часто не хватает. А Валерий Меладзе даже получил в подарок от ветерана почетный знак «Дервиш» — символическую награду, которую вручали за участие в северном конвое, за мужество и отвагу.

В специальном праздничном оформлении канала ожидается весь музыкальный топ звезд «МУЗ-ТВ», которые будут поздравлять страну и участников войны с праздником Великой Победы: Дима Билан, Стас Михайлов, Алсу, Светлана Лобода и многие другие. Проект «Автограф Победы» стартует в эфире телеканала с 4 мая.