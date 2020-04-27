«Импровизация» удалась: Криворотов приоткрыл завесу тайн о шоу «Холостяк»

Шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ близится к своему завершению, но до сих пор трудно предположить его испод. Об этом предупредил и сам герой проекта Антон Криворотов. Стоматолог позволит зрителям узнать чуть больше о закулисье романтического проекта и ответит на самые сокровенные вопросы в эфире шоу «Импровизация».

28 апреля в 21:00 холостяк Криворотов докажет, что у него все в порядке и с другим основным чувством — юмора. Хотя сам он довольно скромно отозвался о своей способности:

«У меня слабенько с импровизацией, но, как по мне, — выпуск получился качественный! Вышла очень смешная история с баром, когда мне пришлось угадывать абсолютно нелогичных персонажей», — заинтриговал загадочной частью программы Антон.

Корме того, романтик заинтригует поклонников неосторожными заявлениями насчет шоу «Холостяк», чем чуть не выдаст главный секрет.

Напомним, в шоу «Холостяк» осталось четыре участницы. В девятом выпуске без розы осталась Александра Зотова.