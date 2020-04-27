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Звездный гость

«Импровизация» удалась: Криворотов приоткрыл завесу тайн о шоу «Холостяк»

Главный холостяк страны станет гостем юмористической программы на ТНТ, где сделает ряд признаний.

«Импровизация» удалась: Криворотов приоткрыл завесу тайн о шоу «Холостяк»
Кадр из шоу «Импровизация». Фото: ТНТ

Шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ близится к своему завершению, но до сих пор трудно предположить его испод. Об этом предупредил и сам герой проекта Антон Криворотов. Стоматолог позволит зрителям узнать чуть больше о закулисье романтического проекта и ответит на самые сокровенные вопросы в эфире шоу «Импровизация».

Кадр из шоу «Импровизация». Фото
Кадр из шоу «Импровизация». Фото: ТНТ

28 апреля в 21:00 холостяк Криворотов докажет, что у него все в порядке и с другим основным чувством — юмора. Хотя сам он довольно скромно отозвался о своей способности:

«У меня слабенько с импровизацией, но, как по мне, — выпуск получился качественный! Вышла очень смешная история с баром, когда мне пришлось угадывать абсолютно нелогичных персонажей», — заинтриговал загадочной частью программы Антон.

Корме того, романтик заинтригует поклонников неосторожными заявлениями насчет шоу «Холостяк», чем чуть не выдаст главный секрет.

Кадр из шоу «Импровизация». Фото
Кадр из шоу «Импровизация». Фото: ТНТ

Напомним, в шоу «Холостяк» осталось четыре участницы. В девятом выпуске без розы осталась Александра Зотова.

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