Дмитрий Миллер спустя много лет нашел брата, которого похитили у его матери

Актер Дмитрий Миллер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как семь лет назад обрел брата Валерия Константинова. У них общая мать. Валерий на 20 лет старше Миллера.

«Это была мамина тайна. Все произошло просто и банально. В один из вечеров я поднял трубку и услышал мужской голос. Он спросил, я ли это. Потом поинтересовался, не знаю ли я человека по имени Валерий. Неожиданно мужчина признался, что мы родственники. Как мудрый человек аккуратно мне об этом сообщил». Дмитрий Миллер

Как отметил актер, он позвонил маме и спросил, кто такой Валерий. «И тут возникла огромная пауза. Мама призналась, что это ее сын от предыдущих отношений. Мама сказала: «Извини, что никогда о нем не говорила», — заметил Миллер.

По словам актера, позже он узнал, что его мать рассталась с первым мужем. «Ее родные сестры отдали ребенка. Мама в тот момент была в командировке. Они лишили ее возможности его растить. Он жил с отцом. Когда мы встретились, то узнали, что у нас огромное количество общих друзей. Я очень рад, что мама обрела еще одного сына и двух внучек, дочерей Валерия. Сейчас у нас счастливая большая семья», — сказал Дмитрий Миллер.