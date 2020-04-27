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«Так и не дождались баллов от Цискаридзе»: Романов и Смольникова покинули проект «Танцы со звездами»

По итогам зрительского голосования ведущий и танцовщица набрали минимальное количество очков.

«Так и не дождались баллов от Цискаридзе»: Романов и Смольникова покинули проект «Танцы со звездами»
Петр Романов и Мария Смольникова в проекте «Танцы со звездами». Фото: телеканал «Россия 1»

Петр Романов и Мария Смольникова выбыли из борьбы за победу в новом выпуске шоу «Танцы со звездами». Напомним, в прошлый раз соведущий «Орла и решки» и прославленная хореограф продемонстрировали номер «Прогулка по ялтинской набережной», однако аудитория решила поддержать находящихся на грани вылета актрису Алену Бабенко и Максима Петрова. Таким образом, Романов и Смольникова получили лишь один балл и вынуждены были прекратить свое участие.
Когда Петру дали слово, он заявил:

«Единственное, о чем я жалею, — мы так и не дождались восьми баллов от Цискаридзе. Но я рад, что нам удалось спасти Алену Бабенко и Максима Петрова. Это моя любимая пара в проекте», — подметил он.

Финальным для Романова и Смольниковой стал танец, в которой Мария примерила на себя образ кобры, а Петр исполнил роль заклинателя змей. Чтобы поддержать пару, все члены жюри поставили ребятам по десятке.

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