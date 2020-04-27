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Звездный гость

Организаторы шоу «Маска» объяснили, как им удалось уговорить Долину надеть костюм Оленя

По мнению многих зрителей, народная артистка России стала главным украшением проекта.

Организаторы шоу «Маска» объяснили, как им удалось уговорить Долину надеть костюм Оленя
Долина без проблем согласилась выступить в костюме Оленя/http://globallookpress.com/

Организаторы шоу «Маска» Юлия Сумачева и Тимур Вайнштейн в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказали, как им удалось убедить Ларису Долину выступить на проекте в костюме Оленя. Народная артистка России дошла до финальной части, но победу не одержала. При этом она совсем не расстроилась.

«Мне очень нравился костюм Оленя, но почему-то все боялись его. Нам нужен был для проекта по-настоящему крутой артист. И тут Тимур Вайнштейн сказал: «Так, я звоню Долиной!» Я ему говорю: «Она должна быть Оленем». Тимур ответил: «Ну, будем пробовать».

Юлия Сумачева

Как отметил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, Долина сразу согласилась участвовать в проекте. Она понимала, что это будут новые возможности для нее.

«В этом образе она могла делать все что угодно. При первом разговоре я не говорил ей про Оленя. Потом костюм был доработан, и я ей его показал. Для нее это потрясающий костюм. Она сразу ответила мне: «Согласна!» Она понимала, что в этом костюме классно выступит. Он солидный, неожиданный. Все в итоге так и получилось. Она стала главной звездой шоу», — заметил Вайнштейн.

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