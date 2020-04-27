Организаторы шоу «Маска» объяснили, как им удалось уговорить Долину надеть костюм Оленя

Организаторы шоу «Маска» Юлия Сумачева и Тимур Вайнштейн в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказали, как им удалось убедить Ларису Долину выступить на проекте в костюме Оленя. Народная артистка России дошла до финальной части, но победу не одержала. При этом она совсем не расстроилась.

«Мне очень нравился костюм Оленя, но почему-то все боялись его. Нам нужен был для проекта по-настоящему крутой артист. И тут Тимур Вайнштейн сказал: «Так, я звоню Долиной!» Я ему говорю: «Она должна быть Оленем». Тимур ответил: «Ну, будем пробовать». Юлия Сумачева

Как отметил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, Долина сразу согласилась участвовать в проекте. Она понимала, что это будут новые возможности для нее.

«В этом образе она могла делать все что угодно. При первом разговоре я не говорил ей про Оленя. Потом костюм был доработан, и я ей его показал. Для нее это потрясающий костюм. Она сразу ответила мне: «Согласна!» Она понимала, что в этом костюме классно выступит. Он солидный, неожиданный. Все в итоге так и получилось. Она стала главной звездой шоу», — заметил Вайнштейн.