«Было дико жарко в костюме Попугая»: Плетнева призналась, что хотела уйти из шоу «Маска»

По словам певицы, ей казалось, что она неорганично выглядит на сцене.

Певица Анна Плетнева, бывшая солистка группы «Лицей», в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что хотела уйти из шоу «Маска» в самом начале проекта. Она, напомним, в итоге дошла до финала. Звезда выступала в костюме Попугая и влюбила в себя огромное количество зрителей.

«Когда я в первый раз пришла на репетицию, то сразу решила для себя, что уйду. Мне было дико жарко в костюме Попугая. Я была вся какая-то дурацкая и не органичная. У меня была задача на первой программе спалиться и все всем показать. Мне хотелось показать, что я самый плохой попугай отечественного шоу-бизнеса». Анна Плетнева

Между тем генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что певица прекрасно вошла в свой образ и стала одним из главных открытий шоу.

«Аня, как ни старалась, ни разу не попала в номинацию навылет. Причем ей это удалось единственной среди всех участников проекта», — заметил Тимур Вайнштейн.