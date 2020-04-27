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Звездный гость

«Я его пожалел»: Киркоров объяснил, почему выгнал из шоу «Маска» Костюшкина

Певец предстал на проекте в образе Мороженого.

«Я его пожалел»: Киркоров объяснил, почему выгнал из шоу «Маска» Костюшкина
Киркоров рассказал, почему выгнал из шоу "Маска" Костюшкина/http://globallookpress.com/

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему выгнал из проекта «Маска», который с успехом прошел на НТВ, певца Стаса Костюшкина. Исполнитель предстал в проекте в образе Мороженого и выбыл на ранней стадии. Поп-король был в составе жюри.

«Я, конечно, изначально не знал, что там прячется под маской Стас Костюшкин. Мне стало его физически жалко. Он в этом костюме так тяжело ходил. Видно было, что ему трудно в нем выступать. Я его пожалел. Мы еще не вошли в кураж «Маски», поэтому избавились от Костюшкина».

Филипп Киркоров

Сам исполнитель отметил, что ему предлагали разные костюмы для выступления. Он вполне мог выбрать костюм Мешка или Ящика. В итоге Стас Костюшкин все же остановился на Мороженом.

Кстати, все участники проекта подписывали договора о неразглашении имен тех, кто скрывается под масками. По словам генерального продюсера шоу «Маска» Юлии Сумачевой, если бы кто-то проговорился, то пришлось бы платить штраф в три миллиона рублей.

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