Киркоров и Орбакайте были уверены, что под Львом на «Маске» скрывается Никита Пресняков

Как известно, им в итоге оказался Анатолий Цой, который и одержал победу.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что был уверен: под Львом на шоу «Маска» прячется внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Как известно, Львом оказался певец Анатолий Цой, который и одержал победу.

«С первого выхода на сцену был уверен, что Лев — Никита. Мы даже с его мамой Кристиной Орбакайте созванивались. Она говорила, что допытывалась у сына, он ли Лев. Тот отвечал: «Мама, ты что обалдела?» Никита — разносторонний человек. По артистизму, по таланту, по многогранности он мог вполне быть Львом, поэтому неудивительно,что я перепутал». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, окончательно он уверовал, что Лев — Никита, после того, как героем шоу был спет романс Владимира Преснякова.

Также певец отметил, что его удивила легкоатлетка Светлана Мастеркова. Она была на проекте в образе Тучи. «Светлана стала дивой на сцене. В ней было столько шарма, элегантности. Сначала думал, что Туча — это Ветлицкая, потом Наргиз. Потом Настя Стоцкая померещилась. В итоге дошло, что Туча вообще не певица», — сказал Филипп Киркоров.