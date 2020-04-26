«Бойкая старушонка»: Попугай выбыл из борьбы за победу в шоу «Маска»

Жюри не удивилось - каждый из судей называл фамилию этой певицы среди вариантов.

Финал организаторы масштабного и таинственного шоу «Маска» был поделен на два этапа. В первом свои вокальные номера представили все четверо участников – Лев, Попугай, Волк, Олень. Среди них жюри предстояло выбрать одного вокалиста, который не проходит дальше и снимает маску. Выбор оказался невероятно сложным – каждый конкурсант поразил звездных судей своими номерами.

Мнение жюри разделилось. Одна половина высказалась за то, чтобы маску снял Волк, другая – за Попугая. Председатель жюри Филипп Киркоров своим решением определил судьбу участника в костюме пернатого. И им оказалась Анна Плетнева, экс-участница группы «Винтаж». Жюри не удивилось — каждый из судей в разное время называл фамилию этой исполнительницы.

«Для меня невероятная честь участвовать в этом проекте. Это первый телевизионный проект, в котором я участвовала, — призналась Плетнева. «Спасибо за все ваши безумные комментарии, спасибо, Филипп, что после ваших комментариев все меня запомнят не как самую плохую девочку отечественного шоу-бизнеса, а, как вы сказали? Бойкая старушонка!».

Плетнева призналась, что после первого выпуска шоу она хотела уйти – по ее мнению, проект оказался не таким, как она себе изначально представляла. Но певица пересилила себя, а позже и вовсе стала кайфовать. Она рассказала, что, облачаясь в костюм попугая, превращалась в «тролля» — ей хотелось дурачиться, веселиться, срывать маски с других участников.

«Я не знала, как ты можешь петь, какой ты можешь быть. Да, все мы тебя знали, знали твои песни, но что так ты можешь петь!» — восхитилась Валерия.

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