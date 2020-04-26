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«Не хватило времени раскрыться»: шоу «Холостяк» покинула Александра Зотова

Продолжили борьбу за сердце Криворотова четыре девушки.

«Не хватило времени раскрыться»: шоу «Холостяк» покинула Александра Зотова
Александра Зотова. Кадр из шоу "Холостяк"

Девятый выпуск самого романтического проекта сезона на телеканале ТНТ «Холостяк» оказался очень богат на свидания. После того, как участники шоу покинули Лиссабон и приехали в Москву, сначала на свидание с Криворотовым сходила Лиза Адаменко, а потом Саша Зотова.

Антон Криворотов и Александра Зотова. Кадр из шоу "Холостяк"
Антон Криворотов и Александра Зотова. Кадр из шоу «Холостяк»

Александра и Антон встретились в конюшне. Там они пообщалась с лошадьми, а также покатались верхом. «Когда ты делаешь что-то впервые, и еще причем с человеком, который тебе очень нравится, у тебя навсегда это остается в сердце» — с восторгом отметила Саша. После езды пара пила чай на сеновале. Беседа их была построена вокруг создания семьи.

«Вся атмосфера неимоверно располагала к тому, чтобы влюбиться в эти глаза. Начался дождь, и он еще больше романтики добавил в нашу беседу» — вспоминала девушка.

Однако именно она в финале выпуска осталась без розы. «Очень жаль, что не хватило времени раскрыться до конца. Но вот в такие условия нас забросила жизнь» — ответила Саша. Криворотов объяснил свое решение:

«Выбор был между Дашей и Сашей. Потому что с Настей, Барбарой и Лизой у нас есть контакт. Но это не отменяет того, что Саша остается хорошим человеком. Саша изначально производила впечатление порядочного человека» — пояснил Криворотов. И добавил: «Может быть, через месяц выбор был бы другой».

Сама Александра убеждена: она с Антоном выглядела более органично вместе, чем все остальные девушки.

Борьбу за сердце холостяка продолжат четыре девушки, и уже не в Москве, а на родине героя — в Саратове. Там им предстоит пройти проверку бабушкой Криворотова, а также познакомиться с первой любовью героя.

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