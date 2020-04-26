«Не хватило времени раскрыться»: шоу «Холостяк» покинула Александра Зотова

Девятый выпуск самого романтического проекта сезона на телеканале ТНТ «Холостяк» оказался очень богат на свидания. После того, как участники шоу покинули Лиссабон и приехали в Москву, сначала на свидание с Криворотовым сходила Лиза Адаменко, а потом Саша Зотова.

Александра и Антон встретились в конюшне. Там они пообщалась с лошадьми, а также покатались верхом. «Когда ты делаешь что-то впервые, и еще причем с человеком, который тебе очень нравится, у тебя навсегда это остается в сердце» — с восторгом отметила Саша. После езды пара пила чай на сеновале. Беседа их была построена вокруг создания семьи.

«Вся атмосфера неимоверно располагала к тому, чтобы влюбиться в эти глаза. Начался дождь, и он еще больше романтики добавил в нашу беседу» — вспоминала девушка.

Однако именно она в финале выпуска осталась без розы. «Очень жаль, что не хватило времени раскрыться до конца. Но вот в такие условия нас забросила жизнь» — ответила Саша. Криворотов объяснил свое решение:

«Выбор был между Дашей и Сашей. Потому что с Настей, Барбарой и Лизой у нас есть контакт. Но это не отменяет того, что Саша остается хорошим человеком. Саша изначально производила впечатление порядочного человека» — пояснил Криворотов. И добавил: «Может быть, через месяц выбор был бы другой».

Сама Александра убеждена: она с Антоном выглядела более органично вместе, чем все остальные девушки.

Борьбу за сердце холостяка продолжат четыре девушки, и уже не в Москве, а на родине героя — в Саратове. Там им предстоит пройти проверку бабушкой Криворотова, а также познакомиться с первой любовью героя.