Comedy Club – 15 лет! Галыгин стал звездой Одноклассников, а Таир Мамедов уехал в Америку

Это было доброе время, когда Михаил Задорнов был жив и вдохновлял Сергея Дроботенко, Евгений Петросян выступал с Еленой Степаненко, а Клара Новикова с Геннадием Ветровым рассекали на юмористическом теплоходе.

И вот — безудержно хохоча и наслаждаясь шампанским, на поляну российской комедии ворвался Comedy Club. Он дерзко распахнул дверь в эфир ногой и с ходу влюбил в себя миллионы людей, которые поначалу морщились и брюзжали про «юмор ниже пояса».

С тех пор состав резидентов клуба заметно обновился. Что стало с самыми яркими из тех, кто ушел?

Таир Мамедов

Экспрессивный юморист прославился пародией на Глеба Пьяных и в Comedy Club застревать не стремился. Таир вел шоу «Король ринга» на Первом, снимался в «Последнем герое», пел с Юлией Ковальчук в программе «Две звезды», вел «Каникулы в Мексике».

В 2013 году Мамедов эмигрировал в США, где живет по сей день. Это не мешает ему продюсировать русских рэперов, выезжать на съемки «Форта Боярд» (СТС), писать сценарии и креативить в телекомпании «Мастифф-продакшн».

Александр Незлобин

Простой парень с уральским говором выдавал комедию наблюдений. Став звездой клуба, Александр пошел в продюсеры.

Он выпустил ситком «НеZлоб», где сыграли друзья, коллеги и мама артиста, написал сценарий и спродюсировал комедию «Выпускной», срежиссировал комедию «Жених» с Сергеем Светлаковым.

Тем не менее карьера на ТНТ не пошла — он перешел на СТС, где занялся развлекательными проектами все с тем же Светлаковым. Александр пытался перезапустить карьеру стендапера в США — выступал там в клубах, но успеха не случилось. Зато жена Алина в Майами успела родить ему дочь Линду.

Сергей Бессмертный

Этот парень зачитывал в первых выпусках Comedy Club короткие репризы (перечислял «правдивые фразы» или «что такое глупо») с листика. И был весьма смешным.

Но затем руководство проекта перепрофилировало юмориста — он вошел в авторскую группу Comedy Club. Кроме того, Сергей начал писать сценарии для комедий, которые снимал Сарик Андреасян. Он до сих пор помогает резидентам с материалом, а еще открывает новых звезд для «Открытого микрофона» и «Comedy Баттл».

Вадим Галыгин

Бывший кавээнщик Вадим «Рэмбо» Галыгин в неповторимом образе Вениамина Карловича Рубилова — взъерошенного сумасшедшего профессора, похожего то ли на Мегавольта из мультфильма «Черный плащ», то ли на Дока Брауна из «Назад в будущее», вещал про суслика, раскопки, комету и что угодно.

И делал это настолько ярко и колоритно, что образ запомнился многим. Через два года Галыгин ушел из клуба, начал заниматься своим делом.

Судил шоу «Слава богу, ты пришел!» (СТС), участвовал в проекте «Две звезды» (Первый канал), недолгое время вел несмешную программу «Время Г» (НТВ), затем открывал скетч-шоу «Однажды в России» (ТНТ) и теперь выпускает «Анекдот-шоу» для соцсети Одноклассники.

Проект транслирует и РЕН ТВ. Крупный рекламный контракт с магазином электроники позволяет Галыгину работать в свое удовольствие и воспитывать троих детей: Таисию (19 лет), Вадима (8 лет) и Ивана (почти 1 год).