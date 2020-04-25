«Удалось запутать больше остальных»: Валерия на правах члена жюри назвала победителя «Маски»

Валерия на правах члена жюри назвала победителя проекта «Маска». Уже в грядущее воскресенье, 26 апреля, зрители узнают, кто же будет признан истинным мастером перевоплощений. Кроме того, вскроются личности четырех оставшихся героев – Льва, Попугая, Оленя и Волка.

За сутки до объявления победителей своим мнением на правах члена жюри поделилась Валерия. Высказал свой взгляд на происходящее и Иосиф Пригожин. В эфире передачи «Центральное телевидение» Валерия заявила – у нее, как минимум, два кандидата на звание лучшего.

«Мне очень нравятся два исполнителя. Волку удалось запутать нас больше остальных. Лев по количеству номеров эффектных и по стабильности развития творческого в этом проекте удивил тоже. Поэтому у меня вот эти варианты», — растолковала она.

Пригожин заявил – он также рассматривает две кандидатуры, но с женой согласен лишь частично.

«По логике вещей, победить должен царь зверей. Но я болею за Попугая», — сказал он.