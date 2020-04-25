«На седьмой день после рождения»: трехлетнему сыну Марата Башарова сделали обрезание

Трехлетнему сыну Марата Башарова сделали обрезание на седьмой день после рождения. Об этом 45-летний актер рассказал в гостях у Леры Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Напомним, маленький Марсель появился у артиста в браке с третьей женой Елизаветой Шевырковой. Марат подметил – зачатие ребенка было столь же стремительным, как и их с Лизой свадьба. Марселем мальчика решила назвать девушка – мужу она заявила, что всегда мечтала, чтобы наследник носил именно это имя. Некоторое время Башаров спорил с Лизой, требуя, чтобы ребенок носил имя Али, но Шевыркова ни за что не соглашалась.

«Он тебе Али Баба что ли какой-то? Нет, Марсель, и все тут», — припоминает разговор с женой Башаров.

Главное же решение, какую веру будет носить ребенок, принимал Марат.

«Мы совершили обряд обрезания на седьмой день после рождения по мусульманским обычаям. Это произошло 4 августа 2016 года. Лиза не возражала, более того, она мне по секрету сказала – мне очень нравится, когда у мужчины обрезано. Так что, глава семьи – я», — с улыбкой произнес он.