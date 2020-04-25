«Пупсик, я очень тебя люблю»: Башаров попросил третью жену принять его назад

45-летний Марат Башаров публично попросил у третьей супруги – Елизаветы Шевырковой прощения. Напомним, артист расстался с любимой девушкой, которая воспитывает от него сына Марселя, год назад. Поводом для этого стало его пристрастие к алкоголю и рукоприкладство – Башаров сломал любимой женщине нос.

Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» актер признался – он мечтает вернуть расположение Шевырковой, поскольку очень ее любит до сих.

«Она меня отмыла от той грязи, которая на меня была вылита, приютила. Спасла меня от одиночества после друзей, которые от меня отвернулись. Она меня приютила, а я ей нос поломал, урод. Я до сих пор люблю ее и прошу, чтобы у нас все было хорошо, чтобы все было по-прежнему. Я даже предлагал ей – давай, как раньше женились 9 сентября, так и возобновим отношения? А она пока не готова… Или готова, но родители и родственники – не совсем», — с грустью в голосе рассказал он.

Воспользовавшись шансом, Башаров обратился к любимой женщине публично в надежде, что она его все же простит.

«Пупсик, я очень тебя люблю. Прости меня, пожалуйста, за все. Спасибо за то, что ты для меня сделала. Спасибо, что ты приняла меня тогда. Я очень хочу быть с тобой, баловать тебя, любить, наслаждаться счастьем, которое мы вместе с тобой проживали», — обратился он к Шевырковой.