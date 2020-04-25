«Поливали грязью за гонорар»: Башаров публично уличил Виторгана и Млодик в обмане

Актер заявил – Эммануил и Ирина были первыми, кто прибежал на телевидение после того, как общественность узнала о разводе Марата с Архаровой.

Марат Башаров уличил бывших родственников – 80-летнего актера Эммануила Виторгана и его супругу Ирину Млодик в меркантильности. Напомним, некоторое время артист был женат на Екатерине Архаровой, которая приходится племянницей Виторгану. После того, как Марат сломал девушке нос и решился развестись, отношения с народным артистом у него испортились. Семья не смогла простить Башарову столь отвратительного поведения.

«Когда случился скандал, Виторган со своей супругой первыми прибежали за гонорар в одну из студий и начали поливать меня грязью. Я знаю, что они получили за это деньги. Поливали грязью они меня так, будто бы они присутствовали на нашей свадьбе, в тот день были у меня дома и знают про наши отношения лучше всех в стране и в мире», — поиронизировал Башаров в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Кроме того, Башаров заявил – Архарова и вовсе не является родственницей Виторганов.

«Мне сказали, что Архарова никакого отношения к Эммануилу Виторгану не имеет. Катин отчим говорит, что он троюродный брат его. Насколько мне известно, что родство там максимально далекое. Когда у нас с Катей была свадьба, мама и папа ее даже не пригласили Виторгана и Ирочку, ибо они были в жутчайшей ссоре», — подытожил Башаров.