«Мы переплелись всем»: Башаров назвал причину расставания с Навкой

Марат Башаров озвучил причину расставания с Татьяной Навкой. Напомним, актер встречался с олимпийской чемпионкой в парном катании в течение двух лет – ради Марата Татьяна бросила первого супруга – тренера Александра Жулина, с которым воспитывала дочь Сашу. Башаров также отказался от брака с Круцко.

«С Таней у нас не сразу, как с Машей Бутырской, получилось. Это было так… по нарастающей. В какой-то момент мы поняли, что мы просто связались, переплелись всем. Таня специально ради меня ушла от Сашки Жулина, хотя они столько лет вместе были. Мы жили вместе два года… а потом…», — Башаров вспоминает о спортсменке с нескрываемым удовольствием.

Расставание было для Марата очень болезненным. Сейчас Башаров говорит о нем проще. По его уверениям, единственное, что держало их с Навкой вместе – это работа.

«Мы были постоянно вместе на льду. Бесконечные поездки, гастроли – все это было. А затем гастроли и лед закончились, и вместе с этим закончилось все остальное. Мы поняли, что нам придется расстаться. Но мы очень любили друг друга, очень», — не сомневается в сказанном он.