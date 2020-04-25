«Он поднимал на меня руку»: Ирина Грибулина рассказала, почему не завела детей с Маргойтом

Артистка призналась, что третий муж применял насилие к ней, поэтому даже авторство своих песен она вынуждена была отдать ему.

Ирина Грибулина четыре раза выходила замуж. Певицу преследовали неудачи в любви. С первым избранником она прожила всего несколько месяцев в браке. Второй возлюбленный артистки выходец из Венгрии оказался замешан в криминале. А вот с третьим мужем фотографом Владимиром Маргойтом она прожила 10 лет. Но и с ним она оказалась несчастна. мужчина избивал свою супругу. Об этих жутких эпизодах 66-летняя поэтесса вспомнила в передаче «Привет, Андрей!»

«Он меня держал в черном теле. Он поднимал на меня руку, Танечка ( гостья в студии) свидетель. И он еще в последнее время, когда я стала выступать на „Песне года,“ стал заставлять меня, чтобы я музыку на свои стихи, которые я всегда писала сама, чтобы я подписывала „поэт Маргойт“» — рассказала артистка.

Малахов поинтересовался, как так получалось, что она соглашалась идти на поводу у супруга. «Он поднимал на меня руку, он заставлял, а я ребенок была. Я его обожала! Это моя первая любовь сумасшедшая, поэтому и отдала авторство», — пояснила звезда.

«Говорят, что он в Лондоне живет. Я ничего против него плохого не имею. Дай Бог всем здоровья. У нас нет детей, из-за чего у нас и были все разногласия. Я дом построила такой в Юрмале, и он достался ему, потому что Латвия отсоединялась. Он мне сказал: „Я тебя урою!“ Какие дележки домов? Я же в Москве прописана, и я убежала», — вспомнила Грибулина.

К слову, с четвертым мужем итальянцем она развелась уже из-за собственной ревности. В 1996 году у нее родилась долгожданная дочка. Ранее из-за избиений певица несколько раз перенесла выкидыши. Ее дочь Настя выросла и стала актрисой, а Грибулина больше не ищет новых отношений.