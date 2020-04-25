«Ходили по магазину по отдельности»: Криворотова вновь заметили в компании победительницы «Холостяка»

Судя по всему, стоматолог больше не планирует скрывать свою избранницу до финала проекта.

Очевидцы вновь заметили 34-летнего стоматолога Антона Криворотова в компании новой пассии. Напомним, ранее главный герой шоу «Холостяк» имел неосторожность отдыхать вместе с мулаткой Барбарой Пино. Глазастые поклонники рассмотрели знакомые очертания девушки в stories у врача. Таким образом, Криворотов разрушил формирующуюся вокруг финала интригу.

На днях Антон вновь появился на людях не один. Как информирует Telegram-канал «Курятник» Криворотова видели в компании Барбары Пино в столичном магазине «Азбука вкуса».

«Видела сейчас Криворотова с Барбарой. Правда, они будто бы не вместе пришли и ходили по магазину по отдельности», — сообщил авторам канала анонимный источник.

Пока что ни сам Криворотов, ни Пино факт совместного времяпрепровождения официально не подтвердили. В Сети же, тем временем, уверены – подобным образом зрителей мотивируют досмотреть шоу до конца.