Нашла того самого человека: одна из фавориток Криворотова признается ему в любви

Девушка поделится с холостяком наболевшим, а также публично даст ему клятву.

Одна из фавориток Антона Криворотова публично призналась герою в любви. Шоу «Холостяк» медленно, но верно движется к финалу. На текущем этапе участие по-прежнему принимают пять девушек. В новом выпуске невестам предстоит появиться на индивидуальном свидании со стоматологом в Москве.

Антон примет своих избранниц в домашней обстановке. Первой станет Лиза Адаменко: на ее долю выпадет испытание «няньки» — девушке предстоит найти общий язык с ребенком друзей Антона. Криворотов уверен: подобным образом он сможет проверить, какой матерью в будущем станет Лиза.

Адаменко, впрочем, сдаваться не намерена, ведь ей тоже есть, чем удивить холостяка. Так, Лиза признается Антону в любви. Признание зритель сможет услышать в конце выпуска. Не так давно на личной странице в Instagram Адаменко отметила: она шла на «Холостяк» со свободным сердцем. Проект подарил ей того самого человека, которого она желала бы видеть рядом.

Ответит ли Криворотов Адаменко взаимностью и кто из девушек покинет проект, станет известно уже в это воскресенье, 26 апреля, в 20:30 на ТНТ.