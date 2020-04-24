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Прыжки с парашютом и новый командир: «Солдатки» готовятся удивлять зрителей

В новом выпуске нестандартного проекта девушек ждет нелегкое испытание.

Прыжки с парашютом и новый командир: «Солдатки» готовятся удивлять зрителей
Новый командир отделения. Фото: телеканал ТНТ

Нестандартный проект телеканала ТНТ «Солдатки» уже приковал к себе внимание многих зрителей разных возрастов. Несколько красавиц вместо шикарного острова попали в суровые будни российской армии. И как оказалось, служба это не только подъем по расписанию, но и прыжки с огромной высоты.

Участницы проекта пытаются справиться с волнением перед прыжком. Фото
Участницы проекта пытаются справиться с волнением перед прыжком. Фото: телеканал ТНТ

Уже в это воскресенье, 26 апреля, участницам предстоит побороть свой страх и прыгнуть с парашютом. С таким испытанием не всегда справляются даже мужчины, но солдатки покажут, что они ничем не хуже «сильного пола».

Можно и поплакать. Фото
Можно и поплакать. Фото: телеканал ТНТ

«Солдатки» — это совместный проект Министерства обороны России и канала ТНТ. Многие девушки после службы в настоящей армии полностью изменятся, а самые находчивые даже найдут свою любовь в военной части.

Участницы проекта «Солдатки» в строю. Фото
Участницы проекта «Солдатки» в строю. Фото: телеканал ТНТ

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