Прыжки с парашютом и новый командир: «Солдатки» готовятся удивлять зрителей

Нестандартный проект телеканала ТНТ «Солдатки» уже приковал к себе внимание многих зрителей разных возрастов. Несколько красавиц вместо шикарного острова попали в суровые будни российской армии. И как оказалось, служба это не только подъем по расписанию, но и прыжки с огромной высоты.

Уже в это воскресенье, 26 апреля, участницам предстоит побороть свой страх и прыгнуть с парашютом. С таким испытанием не всегда справляются даже мужчины, но солдатки покажут, что они ничем не хуже «сильного пола».

«Солдатки» — это совместный проект Министерства обороны России и канала ТНТ. Многие девушки после службы в настоящей армии полностью изменятся, а самые находчивые даже найдут свою любовь в военной части.