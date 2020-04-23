68-летняя артистка Ирина Акулова осталась в одиночестве в самоизоляции

Ирина Акулова — известная советская актриса и заслуженная артистка РСФСР. Она трудилась в «Современнике» и МХАТе имени Горького. Женщина редко появляется на публике. Как оказалось, она живет в городе Кинешме, Ивановской области. Корреспонденты передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» застали женщину в деревянном доме. 68-летняя актриса живет скромно. В ее комнате развешаны фотографии из молодости.

По словам Ирины Григорьевны, она переживает пандемию, как и все другие люди. «Куда деться? Горячий чай, мед и водка. Это прогревает хотя бы легкие. А здоровье, как у всех — сопельки текут, покашливаю», — призналась артистка. У нее есть взрослый сын Дмитрий. Однако женщина призналась, что наследник приезжает к ней только на лето. «Последний раз был год назад, он приезжает только летом», — пояснила Акулова.

Бригада скорой помощи осмотрела актрису. «Как ногу сломала, я уже огородом не занимаюсь. Только что куплю на рынке, то и сварю», — рассказала она. Врачам Ирина Григорьевна показала шов на ноге. Она не стала скрывать, что за ней никто не смотрит. Малахов назвал кадры грустными. Ему жаль, что великая актриса находится в одиночестве.