Ведущий «Дома культуры и смеха» Дмитрий Колчин о перспективах шоу: «Мы сбились в онлайн-группу и работаем!»

Ведущий и соавтор нового шоу Дмитрий Колчин рассказал Teleprogramma.pro о жизни в проекте и жизни на карантине.

На канале «Россия» стартует новое шоу — «Дом культуры и смеха». Корреспондент Teleprogramma.pro побеседовала его ведущим и соавтором сценария Дмитрием Колчиным.

«Всегда мечтал стать директором Дома культуры»

— Вам уже довелось снимать передачу в условиях карантина: пустой зал, смех в записи?

— Нет, к счастью. Премьеру мы снимали еще в феврале!

— А следующие съемки когда?

— Не могу сказать. Сегодня все адаптируются под новые условия, и как только придет понимание, как действовать, будет назначена дата. Я не решаю эти вопросы – я же не продюсер, а скромный директор дома культуры.

— И как вам эта роль?

— Я всегда о ней мечтал! Мы собрали под одной крышей свежие лица — молодых актеров и юмористов, которых пока еще не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами. Но они сами заходят к нам в гости, чему мы очень рады.

«Дом культуры и смеха» — светлая передача, но и хулиганская, а это и есть формула успеха!

— «Дом культуры» — это из советского детства?

— Ну, почему же! Дома культуры есть в каждом городе нашей страны. Они могут называться по-другому, но расположены всегда в центре. В домах культуры устраивают праздники, концерты, дискотеки. И люди приходят туда всей семьей. Сегодня, когда все сидят по домам, «Дом культуры и смеха» сам придет к вам в гости!

— Что будет с вашим «Домом культуры» дальше? Возможно ли закрытие?

— Сейчас внутри телевещания происходит много изменений — ситуация нестандартная, привычный уклад вещей меняется и прогнозировать что-то очень сложно.

«Самоизоляция – идеальное время для сценариев »

— Работаете на удаленке?

— Работаем, пишем сценарии.

— Вы говорите во множественном числе, кого вы имеете в виду?

— Кроме работы в кадре, мы с коллегами создаем сценарии наших шоу. Мы живем в разных городах, и раньше собирались все вместе на неделю, где-то на «нейтральной территории» и сообща творили.

Сейчас мы сбились в онлайн группу и работаем для новых проектов, в том числе на канале «Россия» — принимаем участие в создании сценария для нового шоу Елены Степаненко «Еще не вечер!», у нас там частичное авторство.

«Очень важно оставаться человечными»

— Чем еще вы занимаетесь в самоизоляции?

— Я стараюсь правильно пользоваться этим временем – писать. Писать сценарии, делать заметки для будущих съемок, новых проектов. Это и стимулирует и спасает и вдохновляет.

Мы все видим, что происходит вокруг, в разных странах, читаем новости, общаемся с родственниками, и мне кажется, что очень важно оставаться человечными — спокойно жить, общаться, оказывать другим людям поддержку и помощь. Потому что мы не знаем, сколько это продлится.

Я, во всяком случае, постараюсь именно так себя вести.

Не пропустите премьеру шоу «Дом культуры и смеха»: канал «Россия» в четверг, 23 апреля, в 21:20!