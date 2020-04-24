Ведущий «Дома культуры и смеха» Дмитрий Колчин о перспективах шоу: «Мы сбились в онлайн-группу и работаем!»

На канале «Россия» стартует новое шоу — «Дом культуры и смеха». Корреспондент Teleprogramma.pro побеседовала его ведущим и соавтором сценария Дмитрием Колчиным.
«Всегда мечтал стать директором Дома культуры»
— Вам уже довелось снимать передачу в условиях карантина: пустой зал, смех в записи?
— Нет, к счастью. Премьеру мы снимали еще в феврале!
— А следующие съемки когда?
— Не могу сказать. Сегодня все адаптируются под новые условия, и как только придет понимание, как действовать, будет назначена дата. Я не решаю эти вопросы – я же не продюсер, а скромный директор дома культуры.
— И как вам эта роль?
— Я всегда о ней мечтал! Мы собрали под одной крышей свежие лица — молодых актеров и юмористов, которых пока еще не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами. Но они сами заходят к нам в гости, чему мы очень рады.
«Дом культуры и смеха» — светлая передача, но и хулиганская, а это и есть формула успеха!
— «Дом культуры» — это из советского детства?
— Ну, почему же! Дома культуры есть в каждом городе нашей страны. Они могут называться по-другому, но расположены всегда в центре. В домах культуры устраивают праздники, концерты, дискотеки. И люди приходят туда всей семьей. Сегодня, когда все сидят по домам, «Дом культуры и смеха» сам придет к вам в гости!
— Что будет с вашим «Домом культуры» дальше? Возможно ли закрытие?
— Сейчас внутри телевещания происходит много изменений — ситуация нестандартная, привычный уклад вещей меняется и прогнозировать что-то очень сложно.
«Самоизоляция – идеальное время для сценариев»
— Работаете на удаленке?
— Работаем, пишем сценарии.
— Вы говорите во множественном числе, кого вы имеете в виду?
— Кроме работы в кадре, мы с коллегами создаем сценарии наших шоу. Мы живем в разных городах, и раньше собирались все вместе на неделю, где-то на «нейтральной территории» и сообща творили.
Сейчас мы сбились в онлайн группу и работаем для новых проектов, в том числе на канале «Россия» — принимаем участие в создании сценария для нового шоу Елены Степаненко «Еще не вечер!», у нас там частичное авторство.
«Очень важно оставаться человечными»
— Чем еще вы занимаетесь в самоизоляции?
— Я стараюсь правильно пользоваться этим временем – писать. Писать сценарии, делать заметки для будущих съемок, новых проектов. Это и стимулирует и спасает и вдохновляет.
Мы все видим, что происходит вокруг, в разных странах, читаем новости, общаемся с родственниками, и мне кажется, что очень важно оставаться человечными — спокойно жить, общаться, оказывать другим людям поддержку и помощь. Потому что мы не знаем, сколько это продлится.
Я, во всяком случае, постараюсь именно так себя вести.
Не пропустите премьеру шоу «Дом культуры и смеха»: канал «Россия» в четверг, 23 апреля, в 21:20!