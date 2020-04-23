Баста, Тимати и Харламов: звезды ТНТ призывают «Почувствовать любовь дистанционно»

Артисты и певцы сделают все, чтобы вы не скучали в самоизоляции.

Скучаете в самоизоляции, а телевизор давно не радует свежими проектами? Уже 23 апреля телеканал ТНТ покажет новый выпуск шоу «Почувствуй нашу любовь дистанционно», в котором соберутся звезды ТНТ, спортсмены и представители российского шоу-бизнеса. Состав гостей будет весьма впечатляющим, Юлия Ахмедова, Тимур Батрутдинов, Илья Соболев, Гарик Харламов, Тимати и Кай Метов.

Учитывая самоизоляцию, немногие попадут в студию вживую, но среди таких счастливчиков окажутся Екатерина Варнава и Антон Шастун, которые сыграют в весьма непредсказуемую игру для смелых под названием «Шокеры». Шла четвертая неделя самоизоляции и звезды развлекались, как могли…

Не пропустите премьеру 23 апреля в 21:00 на канале ТНТ.