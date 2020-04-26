«Раз в неделю — тест на коронавирус»: Анна Мельникова и Андрей Чернышов выдали тайну победителей «Танцев со звездами»

Участники конкурса «Танцы со звездами» Анна Мельникова и Андрей Чернышов рассказали Teleprogramma.pro об особенностях проекта в условиях карантина.

В последнем туре шоу «Танцы со звездами» Анна и Андрей исполнили квикстеп и заработали 34 балла, обеспечив себе переход в следующий тур.

Корреспонденты Teleprogramma.pro расспросили звездных танцоров о том, как готовится шоу в условиях карантина, и каково это – выступать без зрителей в зале.

Можно ли танцевать удаленно?

Андрея Чернышова мы поймали по дороге с репетиции.

— Что репетировали?

— Танго под песню Вертинского.

— Возможно ли готовиться к танцевальному шоу удаленно?

— Конечно, мы постоянно созванивается, но это ничем не отличается от звонков в обычное время. Главное отличие сегодняшнего дня – ограниченное количество людей на репетициях, маски, дезинфекция, тесты на вирус…

«Раз в неделю — тест на коронавирус»

В Танцах со звездами Анна Мельникова участвует первый раз.

— Первый раз в России, — уточняет Анна. – Я жила за границей с 15 лет, и участвовала в подобных программах в Великобритании и Италии, так что есть с чем сравнивать. Я знаю, как все это работает.

— В чем главная разница?

— В языке! Русский язык богат и прекрасен! На нем можно красочно расписать свои эмоции и чувства!

— А в чем мы проигрываем «загранице»?

— Мне бы хотелось, чтобы было больше возможностей по музыке, чтобы музыка была более «открыта» — я имею в виду ситуацию с правами.

Мы столкнулись с тем, что не все мелодии, которые хотелось бы, можно использовать. От музыки зависит очень многое – она помогает передать эпоху, нюансы. Тут важно все, даже аранжировка.

Последние два танца у нас не было выбора. Те мелодии, которые нам предложили, мы не прочувствовали, поэтому поменяли танец. В результате дни тренировок сократились до минимума – на подготовку осталось 3-4 дня. Это был стресс.

— Как вы готовитесь, где репетируете?

— В одном из московских танцевальных клубов. Сейчас сократилось количество залов для репетиций, раньше можно было выбрать площадку самостоятельно, теперь мы все приезжаем в одно место. Время занятий строго расписано – по два часа на пару.

Когда мы приходим в клуб, нам измеряют температуру, то же самое — на «Мосфильме», где снимается шоу. Каждую неделю у участников берут тесты на коронавирус.

— Волнуетесь в ожидании результата?

-Конечно, все волнуются. Сейчас, когда все приостановилось, нам можно сказать, повезло больше чем другим – мы имеем возможность заниматься любимым делом.

«Важна реакция на каждую «финтифлюшку»

— Зал без зрителей – большая потеря?

— Знаете, я думала, будет хуже,- полна оптимизма Анна, — не представляла себе, как можно выступать без зрителей. Я очень люблю публику, овации, внимание. Мне очень важна энергетика зала – когда хлопают, приветствуют – это заводит, добавляет куража.

— Это дискомфортно,- говорит Андрей, — все равно, что репетиция. Если выкладываешься, но нет реакции — ты не понимаешь, что происходит на самом деле — верно ли задуман и верно ли исполнен номер.

Только живая, сиюминутная отдача зала может это подсказать. Зрители дают дополнительный стимул, кураж, конечно, этого не хватает.

— Реакции жюри недостаточно?

— Их всего четверо,- продолжает Андрей,- и они смотрят не как простые зрители, а внимательно, сосредоточенно. У них нет времени на эмоции. Помогают другие участники проекта — после выступления мы садимся в зал и поддерживаем друг друга: хлопаем, свистим. Мы понимаем, что паре, которая на паркете, важна реакция на каждую «финтифлюшку»!

— Сейчас все по-другому, — рассказывает Анна Мельникова. — Поскольку это прямой эфир, ожидание хлопков уже не так важно – ты выходишь и уже представляешь, что на тебя смотрят миллионы. И судьи смотрят, перед ними важно станцевать, и участники смотрят – ощущение публики все равно есть.

«Каждый выход на сцену был «смертельным шагом»

— Публика в зале всегда помогает или может и помещать?

— Если публика мешает, значит, ты делаешь что-то не то, — улыбается Андрей.- Мы же не для себя играем или танцуем — для публики!

У меня был длительный период, начиная от студенческих времен и дальше, когда я уже работал в «Ленкоме», когда мне было сложно преодолеть волнение. Это было ужасно.

Перед каждым выходом на сцену я должен был сделать «смертельный» шаг. Я готов был убежать… Помогло кино. Почему-то перед камерой я не боялся. Постепенно раскрепощение перешло и на сцену. Многие их моих коллег переживали нечто подобное.

Ничего не пожелаешь — это естественная реакция человека перед привлечением массового внимания к себе. Это бывает не только у актеров. Если нужно выступить на собрании люди тоже волнуются.

А если представить, что…

— Если б пришлось танцевать в перчатках и маске, вы бы пошли на это?

— Для меня уже был шок, когда перед началом нашего танца, там, где нас фотографируют или мы можем помахать в камеру, на нас одели маски и перчатки, — рассказывает Анна.- Когда лицо закрыто мимики не видно, невозможно переждать эмоции – нет «картинки настроения».

Было странное ощущение – в маске дышать труднее, поэтому танцевать… даже не знаю как. Но мы уже в этом проекте, поэтому если придется, то придется. Но надеюсь, этого не произойдет!

— Почему нет? Мы бы нашли какое-то новое выразительное средство, – считает Андрей, — раскрашивали бы маски или рисовали на них нужное выражение. Перчатки тоже можно сделать очень интересными.

«Пьем горячую воду с имбирем и лимоном»

— Какие меры предосторожности предпринимаются там, где вы занимаетесь, в студии? – спросили мы у Анны Мельниковой.

— Везде стоят средства для дезинфекции, спреи. Мы каждые полчаса моем руки, пьем горячую воду с имбирем и лимоном.

— А лично вы какие меры профилактики принимаете?

— Банальные! Витамины для поддержания иммунной системы, спортивные препараты для суставов и мышц, и целый день пью имбирь с лимоном, зеленый чай с лимоном, мою руки.

— Ваш прогноз, кто победит в конкурсе?

— Варнава и Тагинцев.

— А кто займет второе место?

— Мы!

А кто из участников шоу «Танцы со звездами» ваш фаворит?