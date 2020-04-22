Журналисты «Муз-ТВ» узнали, как Успенская и другие звезды зарабатывают миллионы в самоизоляции

Из-за пандемии коронавируса в России был введен режим самоизоляции. Одни артисты наслаждаются временем, которое могут посвятить семье, другие занимаются делами, которые раньше откладывали в долгий ящик. Карантин одним принес прибыль, а другим — убытки. Так, Кети Топурия вынуждена удерживать бизнес на плаву, вкладывая деньги из запасов. Также в ее магазине стали продавать маски.

Другие звезды тоже нашли способ заработать в непростой ситуации. В программе «PRO-новости» канала «Муз-ТВ» журналисты провели эксклюзивное расследование и узнали, какими способами артисты зарабатывают во время карантина. Так, король российской эстрады Филипп Киркоров решил зарабатывать, не выходя из дома, на своих многочисленных нарядах от-кутюр. Певец может похвастаться огромной гардеробной, которая регулярно пополняется костюмами, джинсами и другими вещами. Он решил и освежить свой гардероб, и порадовать фанатов. Свою одежду артист выставил на продажу в онлайн-магазине.

«Отправляются вещи, пожившие свое или даже не носившиеся ни разу… Иногда бывают такие эксклюзивные вещи из старых коллекций Dolce & Gabbana и Balmain, которые просто как произведение искусства могут существовать, не имея срока давности!» — признался Киркоров.

66-летняя Любовь Успенская делает деньги чуть ли не из воздуха. Журналисты выяснили, что она за гонорары записывает видеопоздравления. Сама певица заверила, что эту идею подкинули сами желающие, чтобы их поздравила королева шансона.

«Я тут ни при чем…» — заверяет артистка.

К слову, ее поздравления стоят немалых денег. В Интернете ценник варьируется от тридцати тысяч до миллиона рублей, сообщают поклонники дивы.

А вот Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой лишились концертов, поэтому оказались в сложной ситуации. У них возникли финансовые проблемы, поэтому они взяли кредит и даже попросили в долг у друзей. Коронакризис коснулся и художника Никаса Сафронова. Он перестал продавать свои картины, так как заказов нет даже от постоянных клиентов. Галереи в Англии и США закрылись. Узнать еще больше подробностей из жизни звезд можно в сюжете «PRO-Новостей» на «Муз-ТВ».