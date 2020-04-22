«Ненавижу просто!»: Гузеева резко высказалась о родителях-гуляках

Лариса Гузеева на очередной программе «Давай поженимся!» (Первый канал) высказала свое мнение о родителях, которые всю жизнь развлекаются, не обращая внимания на своих детей. А в старости приходят к ним и просят помощи.

Поводом послужила история 29-летней Екатерины, которая пришла на ТВ в поисках своей половинки. Девушка росла в неблагополучной семье с пятью детьми и пьющими, вечно дерущимися родителями.

В раннем возрасте ее забрали в детский дом. Мать приходила к ней пьяной, поэтому ее не пускали на территорию заведения, позже она умерла. Отец пить бросил, встал на ноги, купил машину, но дочку так и не забрал из детского дома. Зато в старости комфортно разместился у одной из сестер в ее квартире, там он и живет до сих пор. Услышав эту историю, Гузеева пришла в ужас.

«Вот это я ненавижу просто! Не понимаю, почему нужно уважать старость только потому, что они вдруг старые стали! Они всю жизнь жили во грехе, сделали несчастными своих близких и детей. Потом они состарились и стали немощными и, пожалуйста, помогите люди добрые! С чего вдруг?!» — возмутилась ведущая.

Ранее мы писали о мудром совете, который дала телезвезда молодым родителям по воспитанию детей. Когда-то его ей дала актриса Нонна Мордюкова, которая потеряла сына и всю жизнь корила себя в этом.